«إس أند بي» تثبت تصنيف «إعمار العقارية» و«ماجد الفطيم»

المصدر: دبي - سيد صالح

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ثبّتت وكالة «إس أند بي» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى شركة «إعمار العقارية» عند «+BB»، وكذلك تصنيفها للجدارة الائتمانية على المديين الطويل والقصير لدى «مجموعة ماجد الفطيم القابضة» عند «BBB/ A-2» على التوالي، كما منحت كلاً من «إعمار العقارية» و«مجموعة ماجد الفطيم القابضة» نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقرير أصدرته «إس أند بي»، فإن كلاً من «إعمار العقارية» و«مجموعة ماجد الفطيم القابضة» تواصلان تعزيز تواجدهما سواءً على الصعيد المحلي أو الدولي.

واستبعد التقرير أن تحظى «إعمار العقارية» بدعم غير تقليدي من جانب حكومة دبي، ذلك أن «إس أند بي» لم ترَ دليلاً حديثاً على أي دعم غير تقليدي مُستمر من جانب حكومة دبي لصالح الشركة، ولا تتوقع ذلك. لذا، فإن «إس أند بي» تعتبر «إعمار العقارية» كياناً خاصاً أكثر منه كياناً تابعاً للحكومة.

وأضاف التقرير أن البيئة التشغيلية السائدة في دولة الإمارات ككل تنعكس على البيئة التشغيلية المُحيطة بأعمال كلٍ من «إعمار العقارية» و«مجموعة ماجد الفطيم القابضة»، على نحو أفضل من البيئة التشغيلية في حكومة دبي، ذلك أن كلاً منهما لديه تواجد مُتنام خارج نطاق دبي، من خلال محفظة فنادق وأراضٍ في إمارات متنوعة.

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