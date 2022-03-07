51.3 % حصة المرأة من فريق العمل بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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توجه خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بعميق الشكر والتقدير لكل امرأة إماراتية ولجميع نساء العالم، لإسهامهن من خلال دورهن الحيوي ومن جميع المواقع وجنباً إلى جنب مع الرجل، في تقدم ورفعة المجتمعات، وتحقيق النجاحات والإنجازات للبشرية جمعاء.

وقال في تصريح بمناسبة «يوم المرأة العالمي»: نستمد هذا التقدير من نهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة في دعم المرأة وتمكينها في المجالات كافة لتعزيز حضورها والاستفادة من خبراتها وقدراتها بشتى الميادين، فهي الأم والمربية الفاضلة والطالبة والوزيرة والموظفة المبدعة وسيدة الأعمال الحاضرة بقوة. ونفخر بما وصلت إليه المرأة الإماراتية، وبإنجازاتها المتتالية التي أصبحت مثالاً عالمياً يحتذى به في مجال إسهام المرأة في المسيرة التنموية المستدامة للدولة.

وأوضح أنه في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، تشكل المرأة 51.38% من إجمالي فريق العمل لدينا، ويعد حضورها ركيزة رئيسة تدعم أداءنا في جميع المشاريع والمبادرات، إذ أثبتت دائماً أنها قادرة على العطاء اللامحدود والإبداع والابتكار في جميع جوانب العمل بالقطاع السياحي. ولذا نحن على يقين من أن إنجازات المرأة في الإمارات ستبقى منبعاً لا ينضب على مر السنوات، وستسهم في صناعة مستقبل مشرق للجميع.

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