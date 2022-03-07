قصر الوطن يستضيف افتتاح قمة فوربس 30/50 احتفالاً باليوم العالمي للمرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف قصر الوطن، يوم أمس، الحفل الافتتاحي للنسخة الأولى من قمة فوربس 30/50، الحدث العالمي الذي ينظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، وبمشاركة نخبة من القيادات النسائية المدرجة على قائمتي فوربس لأهم 30 امرأة تحت سن 30 وأهم 50 امرأة فوق سن 50.

وباعتباره أحد القصور الرئاسية القليلة في العالم التي تفتح أبوابها أمام زيارات الجمهور، قام المشاركون بالحفل في جولة خاصة في أرجاء قصر الوطن، استكشفوا خلالها الإرث المعرفي الغني والتقاليد العريقة لدولة الإمارات، وتعرفوا على ما يزخر به القصر من معروضات ومقتنيات وفنون ومخطوطات نادرة تعكس الإرث المعرفي والقيم والتقاليد العريقة للدولة، وتثري معرفتهم حول مختلف الملامح الهندسية والمعمارية التي يتميز بها القصر، والتي تعكس طبيعة وإرث الدولة وروحها الأصيلة.

واستضاف قصر الوطن بهذه المناسبة أيضاً مائدة عشاء أعدتها نخبة من أمهر الطهاة الإناث في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد من العروض الترفيهية والموسيقية الشعبية بمشاركة فرقة رقص العيالة التراثية، كما أتيحت الفرصة للمشاركين للاستمتاع بروعة وبهاء القصر والواجهة الخارجية للمبنى الرئيسي خلال عرض الصوت والضوء المميز. كما شهد الحفل تواصل وتفاعل الحضور وتنظيم جلسات حوارية وتوجيهية باستخدام أحدث التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتستقطب هذه القمة، التي تنظم برئاسة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، نخبة من القيادات النسائية العالمية الملهمة من النشاطات في مختلف ميادين السياسة والأعمال والمنظمات غير الحكومية فيما بات يعرف بأكبر تجمع للنساء في العالم.

وتهدف هذه القمة إلى تشكيل تحالفات من شأنها إحداث تغيير إيجابي في العالم، وتركز على تبادل التوجيه والإرشاد بين أجيال النساء في مختلف مراحل مسيرتهن المهنية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على وجهات نظر متنوعة تركز على المرأة في مجالات القيادة وريادة الأعمال، وتبرز أهمية التنوع الثقافي والعرقي الغني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز