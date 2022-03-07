رجال أعمال: المرأة الإماراتية تقود مسيرة النجاح في مختلف المجالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال أن احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة العالمي احتفال بالإنجازات والنجاحات التي حققتها في مختلف جوانب الحياة، مشيرين إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وتمكنت من صنع الفارق والنجاح وإحداث التغيير الإيجابي في مختلف ميادين العمل، وهي أساس المجتمع وجوهرة عطائه، حتى باتت المرأة الإماراتية حاضرة في جميع تفاصيل الحياة العملية والعلمية اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، ورفعت راية الإمارات عالياً في جميع المحافل التي توجد بها.

أهل للتنافس

وأكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» أن أهم استثمار يعود بالنفع المستدام على المجتمعات الاستثمار بطاقات وقدرات كوادرها البشرية من دون استثناء وبشكل خاص قدرات المرأة التي أثبتت على المستويين المحلي والدولي وفي كل الساحات أنها أهل للتنافس وللنجاح والتفوق.

وأشار المشرخ إلى أن القيادة الإماراتية أولت الاستثمار في الإنسان بشكل عام وفي المرأة بشكل خاص أهمية كبرى منذ بدايات مسيرة الدولة وذلك من خلال سن السياسات والتشريعات والعمل على غرس ثقافة التعاون والشراكة بين أبناء المجتمع وتحييد التمييز والتفريق مهما كان مصدره وسببه.

إنجازات ونجاحات

وقال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، «يوم المرأة العالمي مناسبةٌ للاحتفاء بالمرأة، والاحتفال بالإنجازات والنجاحات التي حققتها في مختلف جوانب الحياة، وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق المستحيل في قيادة المجتمعات والبلدان، كما المنشآت والمؤسسات، لتقود مسيرة النجاح في مختلف المجالات.

وتعد بلادنا، اليوم، ولله الحمد نموذجاً يحتذى به في مجال تمكين المرأة وتشجيعها وتقدير حضورها في مجالات الحياة كافة. ونحن في مجموعة إمداد، نؤكد التزامنا تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية وإحداث التغيير الإيجابي الذي نصبو جميعاً إليه في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكلٍ عام».

شريك رئيس

وأكد أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي، احتفاء بالمجتمعات الواعية والمدركة التي آمنت بقدرات المرأة وإمكاناتها، والتي تعد دولة الإمارات من أبرز هذه المجتمعات وأهمها على المستويين العربي والعالمي، إذ أولت الإمارات أهمية كبيرة لدور المرأة وتمكينها منذ قيام الاتحاد.

وجعلت منها شريكاً رئيساً في عملية التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة، وعززت مكانها وذللت أمامها جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق دورها في مختلف ميادين العمل، حتى تمكنت من تسجيل حضورها في جميع المحافل المحلية والعالمية، وباتت قادرة على تمثيل دولة الإمارات خير تمثيل في مختلف المحافل والقطاعات العملية والعلمية.

وأضاف العجلة، حرصنا في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، على إطلاق العديد من المبادرات الريادية والبرامج والخطط التي تدعم دور المرأة، وترسخ من مكانة الكوادر النسائية العاملة في المركز، وتتيح لها الفرصة لمواصلة جهودها وتأكيد دورها الفاعل والمثمر، مع تحقيق التوافق بين حياتها العملية والأسرية ويمكنها من النجاح والتميز على مستوى بيئة العمل وحياتها العائلية.

جوهرة العطاء

قال سعيد شرار المدير التنفيذي للعمليات - أصول للخدمات، في شركة الشارقة لإدارة الأصول، بمناسبة يوم المرأة العالمي: إن احتفال العالم بيوم المرأة العالمي في كل عام، يأتي تثميناً لدورها العظيم وجهودها ومثابرتها في تحقيق دورها الرئيس في بناء المجتمع ورفعته على الصعد كافة، فهي أساس المجتمع وجوهرة عطائه، سواء ضمن أسرتها أو في مكان عملها.

وأضاف شرار: قدمت دولة الإمارات أروع الأمثلة على الصعيد العربي والعالمي في تمكين المرأة الكامل في المجالات كافة، والتي جاءت نتيجة الدعم الكبير الذي حظيت به من قبل قيادتنا الرشيدة، التي جعلت مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة مبدأً راسخاً في كل جانب من جوانب المجتمع، لنشهدها اليوم تتبوأ أعلى المناصب القيادية وشريكاً فاعلاً جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في جميع ميادين العمل، وأثبتت بدورها جدارتها وتمكنت من صنع الفارق والنجاح وإحداث التغيير الإيجابي في مختلف ميادين العمل، حتى باتت المرأة الإماراتية حاضرة في جميع تفاصيل الحياة العملية والعلمية اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، ورفعت راية الإمارات عالياً في جميع المحافل التي توجد بها.

وتوجه سعيد شرار بالشكر والتقدير إلى جميع الكوادر النسائية العاملة في شركة الشارقة لإدارة الأصول، بصفتهن شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الشركة، ولدورهن الإيجابي والإنجازات التي حققنها في الشركة في الصعد كافة للارتقاء بمستوى العمل والأداء، بما يسهم في تحقيق رؤية وأهداف الشركة.

مشجعة على الابتكار

وقال أمين الزرعوني، المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية: نبارك لنساء العالم كافة بهذه المناسبة التي تمثل فرصة للتفكير في كل ما من شأنه أن يعزز مكانة المرأة ودورها في بناء مجتمعها ونمو اقتصاده، من خلال تذليل جميع العقبات والتحديات التي تحول دون تمكينها من تعزيز قدراتها في مختلف الميادين والحقول.

وأضاف الزرعوني: لقد كان القطاع الرقمي منذ نشأته يشكل تحدياً عاماً لكل من يريد احتراف مهاراته، وتحدياً خاصاً للمرأة على مستوى العالم إذ كان قطاعاً نخبوياً في بداياته، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت للعالم نموذجاً عن كيفية تخطي المرأة هذا التحدي، إذ وفرت قيادتنا الرشيدة للمرأة الإماراتية كل السبل لدعم مهاراتها وإمكاناتها في قطاع تقنية المعلومات والاتصال الذي فتح أمامها بوابة العبور بجدارة نحو عصر الثورة الرقمية العالمية من خلال خلق بيئة عمل مشجعة على الابتكار والإبداع، فكانت على قدر عالٍ من المسؤولية وأثبتت كفاءة عالية في هذا الميدان بل تمكنت من الوصول إلى مناصب قيادية عليا فيه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز