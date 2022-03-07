سالم الموسى: دور محوري للمرأة في تحقيق مستقبل مستدام

المصدر: دبي- البيان

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"يأتي اليوم العالمي للمرأة لهذا العام ليؤكد من جديد على ضرورة المضي قُدُماً في تمكين المرأة، وصون حقوقها وضمان حصولها على فرص متساوية. وتكمن رسالة هذه المناسبة الدولية في الاحتفاء بإسهامات المرأة ونجاحاتها، وتسليط الضوء على جهودها وتضحياتها، وتعزيز الوعي بأهمية إشراك المرأة باعتبارها حجر الأساس في التنمية الأُسرية والمُجتمعية.

كما تُبرز هذه المناسبة الدور المحوري للمرأة في تحقيق مستقبل مستدام، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والتنمية المُستدامة، وترسيخ التماسك المُجتمعي. وقد حققت المرأة الإماراتية نجاحات مشهودة بفضل الدعم اللامحدود الذين توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، وصاحبة الجهود المشهودة لتمكين بنات الإمارات وتعزيز دورهن في المجتمع. وبهذه المناسبة، نتقدم في "مشاريع سالم أحمد الموسى" بالتهنئة من جميع نساء العالم، ونخص بالذكر المرأة الإماراتية، التي حققت منجزات عديدة في مختلف القطاعات، في ظل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بضرورة تمكين المرأة وتعزيز دورها في العمل الحكومي، والاقتصاد والمعرفة والعلوم، والحياة الفكرية والثقافية."

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