شفيقة العامري: المرأة الإماراتية شريك في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجهت الدكتورة شفيقة العامري، أمين عام مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بالتهنئة والتقدير إلى المرأة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، موضحة أن المرأة العربية لعبت دوراً هاماً في مسيرة البناء والتطوير، وقادرة على اتخاذ القرارات والعمل بكل جد من أجل الارتقاء بالأسرة والمجتمع والوطن.

وأوضحت العامري أن «اليوم العالمي للمرأة» يشكل مناسبة هامة لتثمين وتقدير المرأة العربية في مختلف المجالات والقطاعات، ويعتبر دعوة لتعزيز مكانتها ودعم جهودها والحفاظ على حقوقها.

وقد أولت حكومات الدول العربية المرأة المزيد من الاهتمام والدعم عبر التشريعات والمبادرات من أجل ترسيخ حقوقها، وتمكينها من تبوء مناصب هامة ولعب دور كبير في قطاعات سياسية واقتصادية ومجتمعية وغيرها، مما عزز من دورها ومكانتها في مجتمعاتنا.

وأشارت الدكتورة شفيقة العامري أن المرأة الإماراتية تمكنت من تحقيق إنجازات هامة، وذلك بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة وتشجيعها وتمكينها على العمل والإبداع والابتكار في مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية وغيرها.

وقالت الدكتورة شفيقة العامري، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي «أم الإمارات» تعتبر مصدر فخر للمرأة الإماراتية والعربية.

حيث ساهمت سموها بدعم المرأة الإماراتية وتشجيعها ورعايتها بما ساهم في تحقيقها لدور فاعل وكبير في المجتمع الإماراتي، وتقلد مناصب عليا أثبتت من خلالها قدرة المرأة الإماراتية على التنمية والتطوير والعمل لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات.

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