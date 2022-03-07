«عقار» تخفض إيجار وحداتها السكنية 30 % بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت مؤسسة عقار، عن تخفيضات على أسعار التأجير للوحدات السكنية التابعة لها بإمارة عجمان، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة عقار برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، وستوفر عقار أيضاً خصومات في عروضها على قيمة الإيجار والتي قد تصل إلى 30% لبعض المشاريع بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التكييف لبنايات أخرى.

ويمكن للعملاء المهتمين بالعروض التي توفرها عقار الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار في عدد من مشاريع المؤسسة المنتشرة في مختلف إمارة عجمان.

وحرصاً منا على خدمة العملاء بشكل أفضل يمكنكم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600515155.

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