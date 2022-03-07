اقتصادية رأس الخيمة تختتم شهر الابتكار بحزمة فعاليات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مشاركاتها في شهر الإمارات للابتكار 2022 من خلال تنظيم 4 فعاليات، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لدعم الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتسخير الإمكانات والقدرات والركائز العلمية والعملية في خدمة مجتمع الأعمال.

وأوضحت نبيلة الزعابي مدير مكتب التطوير المؤسسي بالوكالة في الدائرة، أن اقتصادية رأس الخيمة احتفت بشهر الإمارات تبتكر 2022 بتنفيذ حزمة من الفعاليات لتعزيز ثقافة الابتكار للحياة المهنية والتعليمية والتجارية وإبراز النماذج الملهمة من المشاريع الابتكارية في إمارة رأس الخيمة، وشملت هذه الفعاليات الجلسة النقاشية «المشاريع الابتكارية» بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب التي سلطت الضوء على 4 مشاريع ابتكارية ذكية منها سيارة صديقة للبيئة، ومشروع هواء ووتر، ومشروع (بيد للحلول المالية)، ومشروع كراسي.

وأضافت: شاركت الدائرة في أسبوع التعليم التقني والابتكار بالتعاون مع ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في رأس الخيمة، وأطلعت الطلبة على أهم مبادراتها الداعمة لرواد الأعمال والمستثمرين لممارسة مشاريع ناجحة، وشجعتهم على الاستفادة من برامج الدائرة ومبادراتها بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المستقبلي.

كما شاركت الدائرة في ملتقى الابتكارات الافتراضي مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية والتعليمية، وعرضت من خلاله مشروعين هما «صقر الرقابة» و«كاميرا الرقابة»، ويركز المشروع الأول على متابعة سير عمل الأسواق من خلال جهاز «الدرون» لالتقاط الممارسات التجارية غير المشروعة مما يسرع من العملية الرقابية على الأسواق، أما المشروع الآخر فيُعنى بتعزيز التفاعل بين المراقبين والمتعاملين أثناء الزيارات الدورية للمنشآت عبر تثبيت كاميرا تنقل سلوك المراقب والمتعامل، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمتعامل، وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية والحوكمة مع المتعاملين في العمليات الرقابية، وتعزيزًا لأداء الرقابة التجارية.

واستضافت الدائرة في برنامجها الإذاعي «الاقتصادية في أسبوع» عشرة (10) من المشاريع الابتكارية لفئة الطلبة من المرحلة الجامعية والمدرسية، وفئة المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة، كجزء من الدعم الذي تقدمه الدائرة لأبناء المجتمع من الطلبة ورواد الأعمال، وذلك بعرض أفكارهم الخلاقة أمام المجتمع المحلي والعالمي وتحفيزهم لتطوير مشاريعهم والتقدم بها للأمام.

واختتمت الدائرة شهر الابتكار بمسابقة كأس الابتكار التي شارك فيها عدد من موظفي الإدارات من خلال العمل الجماعي لتحقيق روح التنافس بينهم والفوز بكأس الابتكار.

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