اقتصادية عجمان تطلع على أفضل التجارب والممارسات في مجال الابتكار

المصدر: عجمان - البيان

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استقبلت دائرة التنمية اقتصادية في عجمان متمثلة بفريق الابتكار واستشراف المستقبل فريق الابتكار للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإمارة عجمان، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الابتكار واستشراف المستقبل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق المتبادل، للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة في العديد من المجالات كاستشراف المستقبل، وكذلك الحرص على تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات تحقيقاً لرؤية وتطلعات الحكومة. وتم خلال اللقاء استعراض الخدمات الابتكارية، التي نفذتها الجهتان في خدمة المتعامل والاطلاع على أفضل الممارسات وأهم المبادرات التي تخدم المتـعامل وراحة المتعاملين.

و قال سالم الغافري رئيس فريق الابتـكار واستشراف المستـقبل باقتصادية عجمان: إن جودة الحياة تعد من أولويات حكومتنا الرشيدة إيماناً منها بحق مجتمع دولة الإمارات في تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم في الحاضر والمستقبل من أجل الخمسين عاماً المقبلة، للاستشراف بالمستقبل باستراتيجيات ومبادرات تهدف للتطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي لرفع جودة الحياة في بيئة مستدامة، وتطوير الخدمات الحكومية لإسعاد المجتمع والارتقاء بمستوى رفاهية أفراده، وإن دائرة التنمية الاقتصادية تهدف لترسيخ نهج الابتكار في أنظمتها التشغيلية، ولدى فريق عملها، مما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة بمزيد من التسهيلات لسعادة المتعاملين.

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