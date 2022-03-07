إرنست ويونغ: صفقات الاكتتاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل أداءً تاريخًا في 2021 بقيمة 7.9 مليارات دولار

المصدر: دبي ـ البيان

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أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة 2021 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تسجيل أداء تاريخي عبر 21 صفقة اكتتاب عامة جمعت 7.9 مليارات دولار خلال عام 2021، بارتفاع كبير بنسبة 133% في العدد الإجمالي للاكتتابات، و325% في إجمالي العائدات التي جمعتها مقارنة بعام 2020.

وكانت أكبر الاكتتابات الأولية لهذا العام من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاعات المرافق والطاقة والخدمات المالية، حيث تصدر إدراج شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) في سوق تداول، صفقات الاكتتابات العامة من حيث القيمة، بعائدات بلغت 1,211 مليون دولار.

كما شهد سوق تداول الرئيسي خمسة اكتتابات عامة في الربع الرابع لوحده، واثنين آخرين في «نمو» السوق الموازية، بينما شهد قطاع الطاقة ثاني أكبر اكتتاب عام في المنطقة من حيث القيمة خلال عام 2021، حيث تمكنت شركة أدنوك للحفر من جمع 1.1 مليار دولار من اكتتابها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأخير من العام.

كما عاد النشاط من جديد إلى سوق الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأخير من عام 2021، والذي شهد تسجيل 13 اكتتابًا بعائدات بلغت 5.6 مليارات دولار أمريكي. أما على الصعيد العالمي، فقد كان عام 2021 العام الأكثر نشاطًا بالنسبة لسوق الاكتتابات العامة منذ أكثر من 20 عامًا، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات 2,388 صفقة جمعت ما قيمته 453.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 64٪ في عدد الصفقات و67٪ في عائداتها مقارنة بالعام السابق.

وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY: «شهد سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً قياسيًا في عام 2021، مع ارتفاع غير مسبوق في عدد الصفقات، على خلفية مجموعة من الإجراءات التنظيمية الإقليمية الداعمة، فضلًا عن تحسن معنويات المستثمرين إزاء أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان نشاط صفقات الاكتتاب مشجعًا بشكل عام، لا سيما خلال الربع الأخير من العام، عندما نفذت شركة أكوا باور السعودية أكبر اكتتاب في المنطقة خلال العام بأكمله، متبوعًا باكتتاب شركة أدنوك للحفر».

وسجلت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً ممتازًا خلال عام 2021. وتصدرت أبوظبي على صعيد أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021، مع نمو عائداتها بنسبة 68٪، يليها سوق تداول، والتي ارتفع مؤشرها بنسبة 30٪ لعام 2021، كما شهد سوق دبي المالي نموًا بنسبة 28٪.

شهد سوق أبوظبي إدراج شركة أدنوك للحفر في ثاني أكبر اكتتاب عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021، بعائدات بلغت 1.1 مليار دولار، كما شكل اكتتاب شركة فيرتيجلوب أول عملية إدراج لشركة تابعة لمنطقة حرة، في سوق أبوظبي في اكتتاب عام جمع 795 مليون دولار، كما أطلقت أبوظبي صندوقًا لصفقات الاكتتاب بقيمة 1.3 مليار دولار.

ويعتزم هذا الصندوق الاستثمار في صفقات اكتتاب لخمس إلى عشر شركات خاصة في كل عام، مع الاهتمام بشكل خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما قدم سوق أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اقتراحًا إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لإقرار إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، في خطوة تهدف إلى توفير المزيد من البدائل للمصدرين. ووافقت الهيئة لاحقًا على هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه في المنطقة، مما يمهد الطريق لإدراج هذا النوع من الشركات بسوق أبوظبي.

ومع نهاية العام الفائت، أعلنت دبي عن إدراج 10 شركات حكومية وشركات مملوكة للدولة في سوق دبي المالي، كجزء من جهودها لتسريع عمليات الإدراج الجديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة.

وتخطط دبي كذلك لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية في الإمارة لاستعادة النشاط وتعزيز السيولة الضرورية لدعم خطط التنمية، كما قامت دبي بإطلاق «صندوق دبي للمستقبل» بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا وتشجيعها على الإدراج في سوق دبي المالي.

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