نتائج مالية قياسية لـ«الإمارات دبي الوطني كابيتال» في 2021

المصدر: دبي - البيان

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سجلّت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني رقماً قياسياً من حيث قيمة المعاملات المنفذة وحجم الصفقات عبر مجالات عملها الرئيسية التي تشمل أسواق رأس مال الدين وأسواق أسهم رأس المال والقروض المشتركة خلال عام 2021.

واستكمل فريق أسواق رأس مال الدين تسعير 76 إصداراً لجهات من القطاعين العام والخاص خلال عام 2021، وجمع أكثر من 50 مليار دولار على امتداد الأسواق في المنطقة والعالم بفضل إصدار العديد من السندات والصكوك الضخمة. وتولى الفريق قيادة عمليات إصدار في 15 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وأوروبا، ومنها إصدارات مهمة في المملكة المتحدة والصين وهونج كونج والسعودية وباكستان والمالديف وروسيا وكزاخستان والهند، إضافة إلى دولة الإمارات.

ونتيجة للثقة المتزايدة التي نالتها من جهات الإصدار الحكومية، نفذت الشركة العديد من الصفقات البارزة، بما في ذلك أول طرح لسندات حكومية اتحادية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لصالح حكومة الإمارات، وصكوك بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لمدة خمس سنوات للمملكة المتحدة، وأول طرح لصكوك حكومية لصالح جمهورية المالديف بقيمة 200 مليون دولار، تلاه إصداران من دون اكتتاب بقيمة 100 مليون دولار و200 مليون دولار، وأكبر إصدار صكوك على الإطلاق لصالح تركيا بقيمة 2.5 مليار دولار، وأكبر طرح سندات بالدولار لحكومة باكستان بقيمة 2.5 مليار دولار.

وخلال 2021 أيضاً، قادت الشركة 18 عملية إصدار صكوك منها صكوك بقيمة 6 مليارات دولار لصالح شركة أرامكو السعودية، لتعكس بذلك موقعها الريادي في قطاع التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وجاءت إصدارات الصكوك العالمية مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة والسيولة الوفيرة المتاحة للمستثمرين في قطاع التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وحقق فريق أسواق رأس مال الدين مزيداً من النجاحات في إصدار سندات في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

حيث جمع نحو 5.5 مليارات دولار عبر 12 عملية إصدار خلال 2021 بما فيها إصدار إضافي بارز لسندات مستدامة من الشق الأول لصالح بنك أكسيس، والسندات الممتازة الاجتماعية غير المضمونة لصالح بنك «سوفكومبانك»، وسندات الخضراء من الشق الثاني لصالح البنك الكويتي التركي.

وأسهم الفريق في نجاح عدد من عمليات الطرح العام الأولي وإصدار حقوق الاكتتاب على مدار عام 2021، وأكمل تسعير وإغلاق أول طرح عام أولي له في السوق الموازية السعودية «نمو»، حيث لعبت الشركة دور المستشار المالي الوحيد ومدير الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة مطاعم الوجبات السريعة «برغرايززر»، وبلغ إجمالي قيمة الأسهم 412 مليون ريال سعودي (109 ملايين دولار).

وتم اختيار الشركة بصفة مدير اكتتاب مشارك لطروح عامة أولية بارزة بما في ذلك الإدراج الرئيسي لأسهم شركة «أكوا باور» في السوق المالية السعودية (تداول) والذي جمع ما يزيد على 1.2 مليار دولار أمريكي، والطرح العام الثاني لصالح شركة «أدنوك للحفر» بنسبة 11% من الحصة السهمية، والذي جمع 1.1 مليار دولار إضافي.

ونفّذ فريق القروض المشتركة بنجاح معاملات تزيد قيمتها على 45 مليار دولار، وحقق رقماً قياسياً بواقع 40 قرضاً مشتركاً في الأسواق الرئيسية، منها 13 قرضاً مرتبطاً بالمجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة في 11 دولة.

وللعام الثاني على التوالي، يواصل فريق القروض المشتركة تحقيق أرقام قياسية في الأسواق الرئيسية والثانوية. وشمل ذلك قرضاً أخضر وتسهيلات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لصالح مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وأول صفقة تمويل محددة الأجل كهيكلية تمويل مدعومة بالمبيعات – المستحقات بقيمة 750 مليون دولار مع «طيران الإمارات»، وصفقة إعادة تمويل بقيمة 2.3 مليار درهم (لصالح برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» الحاصل على التصنيف البلاتيني في «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة»، وتمويلاً سيادياً بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لصالح دولة باكستان.

وحافظ الإمارات دبي الوطني كابيتال على مكانته الريادية ضمن جداول رابطة التمويل الدولية محتفظاً بالمركز الثاني ضمن جدول رابطة منظمي ومديري الاكتتاب للتمويلات المشتركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والمركز الأول في حجم التمويل الممنوح للشركات في الإمارات ضمن جدول بلومبرج لرابطة التمويل في الدولة للسنة المالية 2021.

وقال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: بفضل الإقبال العالمي المتزايد على صفقات الطرح العام الأولي وعمليات جمع التمويل خلال العام 2021، نجحنا في تحقيق إنجازات لافتة في العديد من الأسواق الحيوية وواصلنا تعزيز موقعنا في الأسواق الناشئة واستقطاب مزيد من العملاء في القطاعين الحكومي والخاص. وتزامناً مع مسيرة التعافي التدريجي المتواصلة للاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات الثقة بين المستهلكين والشركات، نتوقع مزيداً من الاكتتابات والطروح الأولية في أسواق أسهم رأس المال - خلال عام 2022.

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