«ريلمي» تقود صيحة التصاميم الجديدة في عالم التكنولوجيا

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة ريلمي، إحدى العلامات التجارية المُتخصصة في الهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، والتي تشارك لأول مرة في أسبوع الموضة في باريس سلسلة «ريلمي برو 9» مع حقيبة الهاتف الذكي المطورة حديثًا خلال هذا الحدث الذي يجمع أعرق بيوت الأزياء وأفضل المصممين العالميين تحت سقفٍ واحد.

وقد حققت شركة «ريلمي» نجاحًا بارزًا من بين العديد من العلامات التجارية للهواتف الذكية، وذلك من خلال مفهوم علامتها التجارية «يجرؤ على القفز» والتي لا تقتصر فقط على إصدار منتجاتها، ولكن أيضًا في قدرتها على التصميم الإبداعي للهواتف، وآليات تواصل الشركة مع مستخدميها، ومن هذا المنطلق تم تصميم هذه الحقيبة خصيصًا لسلسلة «ريلمي برو 9» .

وهو ما يعد إضافة جديدة إلى سلسلة الهواتف الذكية «hero» التي تقدمها الشركة. وكأول منتج تطرحه شركة «ريلمي» خلال العام الجديد، تم تزويد هاتف «ريلمي برو 9+» بأفضل كاميرا في فئته من سوني IMX766 OIS، وبنظام مكبر الصوت المزدوج مع خاصية Dolby Atmos، وتصميم Light Shift الفريد، وشاشة ذات سطح سلس مع معدل تحديث عالي الأداء، ومعالج Dimensity ™ 920 5G.

موضة وتكنولوجيا

عندما تمتزج صناعة الأزياء العصرية مع التكنولوجيا الحديثة يكون ذلك هو التعاون الأمثل. وقد كرست العلامة التجارية للأزياء «HELIOT EMIL» والتي تتخذ من كوبنهاغن مقراً جهودها لتقديم تصاميم مبتكر وذو تقنية عالية تجمع بين المظهر الجذاب والأداء العالي لجميع منتجاتها، وهو ما يتوافق تمامًا مع فلسفة التصميم في «realme Design Studio».

ومن وحي تصاميم «Light Shift» الرائعة والجذابة لسلسلة «ريملي برو 9» تعاون كلٍ من «Heliot Emil» و«realme Design Studio» لابتكار هذه الحقيبة الرائعة مع حزام صدر لجميع عشاق التكنولوجيا والموضة، وبناءً على هذا التعاون المشترك، ساهمت «Heliot Emil» بشكلٍ رئيسي في الإطلاق الرسمي لتلك الحقيبة خلال أسبوع الموضة في باريس 2022.

تقنية«لايت شيفت»

تتميز حقيبة الهاتف الذكي والتي صممت خصيصًا لمجموعة «ريلمي برو 9» بخاصية حماية العدسة، وهو ما يسهل عملية التقاط الصور في الشارع.

كما يساعد المستخدمين على سحب الهاتف من الحقيبة بسهولة، بالإضافة إلى ذلك تُظهر الحقيبة خاصية «light shift» عندما يتعرض الهاتف لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية، ويتحول ظهر الهاتف من اللون الأزرق إلى الأحمر، تمامًا مثل عملية تغيير اللون عند شروق الشمس.

وإن هذا التصميم الإبداعي في الإضاءة لا يقتصر علينا فقط، ولكن هذا النوع من الإضاءة أصبح صيحة عالمية لدى الكثير من العلامات التجارية، وعلى سبيل المثال أطلقت «كوكاكولا» مجموعة «كوكاكولا-ستارلايت» في شهر فبراير مع مؤثرات مشابهة لضوء النجوم الصغيرة. كذلك قامت شركة الأزياء لوي فيتون بعمل مجموعة من الإكسسوارات تحت مسمى ستارلايت، وكذلك أطلقت دار أزياء ميزون مارجيلا و ماركة الملابس الإيطالية ستون آيلاند تصميمًا مشابهًا لهذا التأثير.

علامة تكنولوجية رائدة تقود طفرة التصاميم الرائجة دائمًا.

لا تعد هذه هي المرة الأولى لشركة «ريلمي» لتخطو نحو مجال التصميم، حيث قامت «ريلمي» ببناء استوديو التصميم الخاص بها في عام 2020، ويضم فريق عمل مستقل من المصممين من الشركة، وهو متخصص في تطوير التصاميم الصناعية والمرئية لمنتجات شركة «ريلمي». حيث يعد الاستوديو الأول من نوعه المتخصص في مجال تصميم الهواتف المحمولة في هذا القطاع الصناعي.

وقد تعاون realme Design Studio ™ في وقتٍ سابق مع Naoto Fukasawa و Jose Levy، الذين ساهموا بخبراتهم في دعم «ريلمي» من خلال تصميم منتجات جديدة ومبتكرة بالتعاون مع العلامة التجارية.

وهذه المرة، أصبح مؤسسو علامة التجارية للأزياء «HELIOT EMIL»، هم ضيوف الشرف في مجال التصميم لـــــ realme Design Studio ™، وذلك بهدف إحداث طفرة في عالم التصميم من خلال توحيد التكنولوجيا والموضة تحت سقف واحد. وسيقود تصميم «Light Shift» الفريد والخاص بسلسلة هواتف «ريلمي برو 9» طفرة تصميم الهواتف الذكية.

لقد تم تأسيس هذه العلامة التجارية لتلبية احتياجات الشباب، حيث إن شركة «ريلمي» لا يقتصر عملها على إصدار المنتجات العصرية فقط، ولكنها تبني ثقافتها الخاصة في مجال التصميم والموضة. وبجانب تقديمها للمنتجات التي تتميز بأدائها العالي والتصاميم الرائجة، فقد ساهمت شركة «ريلمي» أيضًا في تقديم الموسيقى الأصلية وتصميم الأزياء وأحدث التصميمات الصناعية الجديدة.

وتعمل شركة «ريلمي» على بناء صورة علامتها التجارية الخاصة بها من خلال الجمع بين ثقافة الشباب في صناعة التكنولوجيا ومشاركة مفهوم علامتها التجارية «يجرؤ على القفز» مع المستهلكين الشباب والتفوق على نفسها.

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