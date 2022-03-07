المركز التجاري العالمي أبوظبي يكشف عن منزلقتين عملاقتين من «فيلوسيتي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يدعو المركز التجاري العالمي أبوظبي زواره لاختبار أروع تجربة داخلية حافلة بالإثارة والتشويق مع «فيلوسيتي» التي توفر منزلقتين عملاقتين بطول 68 و54 متراً.

وتعد هذه التجربة الأولى من نوعها في المنطقة إذ توفر أطول منزلقتين مصنوعتين من الفولاذ المقاوم للصدأ مقامتين داخل مركز تجاري. وبهدف تحدي شجاعة الضيوف وقوة قلوبهم، تسمح المنزلقتان لعشاق الإثارة والتشويق بالتزحلق من الطابق الثالث إلى الطابق الأرضي في المركز بسرعة انزلاق تصل إلى 2-3 أمتار في الثانية.

وتم تصميم هيكل المنزلقتين الدائم والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بدقة متناهية تضمن توفير تجربة حافلة بالإثارة والتشويق طوال رحلة التزحلق. كما يتميز تصميم الهيكل العملاق والشاهق بجزء شفاف يتيح إمكان الاستمتاع أيضاً بالإطلالة الخلابة على المركز أثناء التزحلق. ويضمن الموظفون المنتشرون عند بوابات التحكم لكلا المنزلقتين راحة وسلامة جميع من يختبرون هذه التجربة الفريدة.

وتم استخدام تقنية الألياف الزجاجية الشفافة في التصميم لضمان وضوح لا مثيل له وتجربة مبهجة ورائعة للمتزحلقين والمتفرجين على حد سواء. كما تم تزويد المنزلقتين مؤثرات ضوئية متعددة الألوان باستخدام مصابيح LED، يمكن استخدامها في المناسبات الخاصة أيضاً للحصول على مشهد بصري ساحر.

وسيُسمح لأي شخص يزيد طوله على 1.1 متر باستخدام المنزلقتين، ما يتيح للعائلات والأطفال في الإمارة الاستمتاع بتجربة تجزئة فريدة حقاً توفر مزيجاً رائعاً من خدمات التسوق والترفيه والطعام. وتبلغ تكلفة تجربة منزلقة واحدة 15 درهماً، و25 درهماً في حال الرغبة في تجربة المنزلقتين.

ويجسّد المركز التجاري العالمي أبوظبي وجهة استثنائية متعددة الاستخدامات في قلب العاصمة، إذ يستقطب السياح والمقيمين على حدٍ سواء. وتتولى إدارته شركة الدار العقارية، المطور العقاري الرائد في أبوظبي.

ويحتضن المركز برج محمد بن راشد، أطول برج سكني في أبوظبي؛ وكذلك منطقة «السوق» التي تقدم للزوار تجربة الأسواق التقليدية بلمسات عصرية، وتعرض مصنوعات يدوية تقليدية، والعباءات، والحناء، والتوابل، والمجوهرات، والعطور العربية، والملابس التقليدية، والإكسسوارات بمختلف أنواعها.

ويوفر المركز التجاري العالمي أبوظبي أنماط الحياة الحضرية براحتها وسهولتها عبر باقة من تجارب الترفيه والتسوق وتناول الطعام الفريدة. ويضم المركز 230 متجراً، ودار عرض «نوفو سينما» مزودة ثماني شاشات، و25 مطعماً، و12 مطعماً للوجبات السريعة، ومطعم «ذي هب» الفاخر. كما يوفر المركز 4904 مواقف للسيارات مع خدمة الركن.

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