100 شركة عالمية تستعرض تقنياتها في معرض الورق بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت صباح اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ 7 من المعرض العالمي للورق «بيبر ون شو»، وسط مشاركة لحوالي 100 شركة من كبريات وأهم شركات الورق العالمية والإقليمية من 23 دولة حول العالم، إلى جانب العديد من الشركات الوطنية والمحلية، ونخبة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الصناعات الورقية والتحويلية.

ويحفل المعرض على مدار 3 أيام، والذي تنظمه شركة الفرات للمعارض للمرة الثانية في إمارة الشارقة، بتقديم أحدث منتجات صناعات الورق والكرتون ومستلزمات ماكينات الطباعة والتغليف وخطوط الإنتاج والمواد الأولية مثل: المواد الكيميائية، وورق التغليف والطباعة، والأحبار، والمنتجات الورقية الصحية الجاهزة، إلى جانب عرض لأحدث الآلات والتقنيات والتكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال.

تلبية

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن استقطاب هذا الحدث العالمي إلى إمارة الشارقة يأتي انطلاقاً من حرص المركز على تقديم فعاليات وأحداث من شأنها تلبية احتياجات السوق المحلي، لا سيما وأن المعرض العالمي للورق يعد من المعارض المتخصصة والتي تُمكن الزوار من اكتشاف أحدث اتجاهات السوق والتواصل مع كبار اللاعبين، والاطلاع على مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية في مكان واحد.

وأضاف المدفع: حرصنا أن يراعي الحدث استعراض الاتجاهات الحديثة في عالم صناعة الورق، لا سيما من حيث تقديم منتجات توجه السوق نحو اعتماد ممارسات أعمال صديقة للبيئة، وذلك باستخدام مواد من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير للحد من الأثر البيئي للمنتجات الورقية، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها دولة الإمارات للمحافظة على البيئة لتنمية مستدامة.

سمعة رائدة

من جانبه أكد المهندس طارق فقاس المدير التنفيذي لشركة الفرات للمعارض، أن اختيار مركز إكسبو الشارقة لتنظيم المعرض في نسخته السابعة، جاء بالاستناد إلى السمعة الرائدة التي يحظى بها المركز والتاريخ العريق الحافل بالنجاحات الكبيرة في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات والأحداث المحلية والعالمية.

والتي تعد عوامل نجاح للمعرض العالمي للورق من خلال استقطاب عدد كبير من الزوار والمهتمين بهذه الصناعة، مشيراً إلى أن الحدث يشهد هذا العام مساحات مخصصة للجهات العارضة الراغبة باستعراض مستلزمات الطباعة وأحدث منتجات صناعات الورق والكرتون والإكسسوارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المنتجات، إلى جانب الحلول المستدامة للشركات الراغبة بالحد من بصمتها الكربونية وتحقيق الوفورات المالية.

حضور

ويشهد المعرض العالمي للورق في إمارة الشارقة، حضوراً عالمياً قوياً من الشركات الرائدة في مجال صناعة الورق من عدة دول عالمية من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وهولندا، والصين، وتايوان، والهند، وباكستان، واليابان، وفنلندا، والنمسا، وفرنسا، والسويد، وأوكرانيا، والسعودية، ومصر، ولبنان، والأردن، والجزائر، وتركيا، إلى جانب العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة.

كما يحظى برعاية من الشركة السعودية لصناعة الورق ومصنع ورق كراون والاتحاد ومصنع أبوظبي الوطني للورق «أدنيب».

ويستقبل المعرض زواره اليوم الاثنين من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً، ويوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، ويوم الأربعاء من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً.

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