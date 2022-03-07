تابي تحصل على تمويل بقيمة 54 مليون دولار بقيادة سيكويا كابيتال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت تابي، الشركة المتخصصة في خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في الشرق الأوسط، عن زيادة رأس المال في السلسلة B بمقدار 54 مليون دولار في جولة بقيادة سيكويا كابيتال، وبمشاركة إضافية من مستثمرين حاليين مثل الشركة السعودية لمشاريع التكنولوجيا STV ومبادلة كابيتال وArbor Ventures وGlobal Founders Capital (GFC).

وتوفر منصة تابي للمتسوقين الاستقلالية المادية وتمكنهم من الوصول إلى احتياجاتهم مع الحفاظ على الاستقرار المادي. سيدعم هذا الاستثمار التوسع الدولي لشركة تابي وسوف يسهم في زيادة نطاق عروضها ومنتجاتها.

نمو منصات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)

في حين أن توسع منصات الشراء الآن والدفع لاحقًا لا يزال في بداياته في دول الخليج، فقد شهد القطاع أحد أسرع معدلات التبني من المستهلكين على مستوى العالم، حيث أفاد حوالي 24% من المستهلكين في المنطقة أنهم استخدموا خيار الدفع هذا في عام 2021. يعد هذا التمويل دليلًا على النمو الكبير لخيار الشراء الآن والدفع لاحقًا في المنطقة.

نقطة انطلاق لمئات الآلاف من المتسوقين

لدى تابي أكثر من مليون ومئة ألف متسوق نشط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتتعاون المنصة مع أكثر من 3000 علامة تجارية وتحقق أكثر من 3 ملايين زيارة رقمية لشركائها كل شهر. علاوة على ذلك، تشير تابي إلى أن تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يستخدمون خاصية الدفع هذه قد شهدوا انخفاضاً بنسبة 10% في استخدام خيار الدفع عند التسليم (COD) من قبل عملائهم.

تم تصنيف المنصة ضمن أفضل 10 تطبيقات تسوق في المملكة العربية السعودية وأفضل 20 في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها شراكات مع سبع من أكبر 10 مجموعات التجزئة في منطقة الخليج، وذلك أكثر من أي منصة ـ BNPL أخرى في المنطقة.

وقال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تابي: «إن التحول المتسارع نحو خدمات الـBNPL الذي نشهده اليوم، يؤكد مدى ازدياد طلب المستهلكين لخيارات الدفع المرنة والشفافة ذات العائد الكبير. يسعدنا أن نحظى بدعم سيكويا كابيتال في تحقيق مهمتنا نحو تمكين الحرية المالية خصوصاً في مرحلة النمو الجديدة هذه».

كذلك أضاف جي في رافيشانكار، مدير عام شركة سيكويا كابيتال قائلاً: «إن الخدمات المالية الرقمية التي تركز على المستهلك في الوقت الفعلي ومن دون أي عقبات تمثل فرصة كبيرة في إطلاق العنان لنمو التجارة وتعود بالفائدة على النظام البيئي ككل.

نحن نترقب إنجازات الشركات التي يمكنها إنجاز ذلك خصوصاً على نطاق واسع. وقام حسام ودانييل الشريكان المؤسسان ورئيسا العمليات وباقي الفريق في شركة تابي ببناء شركة BNPL قوية ورائدة في السوق تركز على العملاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلع للانضمام إلى رحلتهم وهم يواصلون بناء خدمات مالية تضع المستهلك أولًا في جميع أنحاء المنطقة».

ومن جهته أضاف أحمد الشمري، الشريك العام في الشركة السعودية لمشاريع التكنولوجيا STV قائلاً: «نحن فخورون بشراكتنا السابقة مع حسام ودانييل في سلسلة التمويل أ، وفخورون أكثر بتمديد شراكتنا مع تابي في كل جولات التمويل منذ ذلك الحين.

نحن نؤمن بأن تابي سوف تستمر في قيادة نمو منصات الشراء الآن والدفع لاحقاً في جميع أنحاء المنطقة، خصوصاً مع التحول السريع إلى المدفوعات الرقمية ونمو التجارة الإلكترونية والرؤية الثاقبة لفريق العمل، كلها مميزات تعزز مكانة المنصة كشركة رائدة في السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

كان عام 2021 عامًا حافلًا بالأحداث، حيث جمعت شركة تابي أكثر من 150 مليون دولار في جولات التمويل السابقة، مما رفع إجمالي جمع الأموال للشركة حتى الآن إلى أكثر من 180 مليون دولار.

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