«تاف لوف أدفايزرز» تزود شركات الإمارات خدمات استشارية احترافية

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم شركة تاف لوف أدفايزرز الرائدة للخدمات الاستشارية توفير نهجٍ مختلف للاستشارات من خلال توفير حلول عملية ومصممة خصيصاً لمساعدة الشركات في الإمارات على تحقيق نجاح مستدام، بعد أن لاحظت حاجة السوق الحقيقية لشركة استشارية تقدم دعماً متخصصاً بطريقة مباشرة وفعالة وخالية من التعقيدات.

وتوفر تاف لوف أدفايزرز تحليلاتٍ معمقة ومدروسة بصورةٍ واضحة بالاستفادة من معارفها العملية، لتحسين أداء أعمال الشركات الإقليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية، فضلاً عن الشركات الناشئة والشركات التي تواجه تحديات تنظيمية وتشغيلية.

وأسّست شركة تاف لوف أدفايزرز الرائدة للخدمات الاستشارية على يد ثمانية من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى، يتمتعون بخبرات عملية مجمّعة تزيد على 250 عاماً في أكثر من 120 سوقاً مختلفاً.

وتتخصّص الشركة في تحسين أداء الشركات الواعدة التي تفتقر إلى الدعم اللازم في المنطقة، من خلال ربطها بمجموعة من أبرز الأخصائيين الأكفاء من جنسياتٍ متعددة، والذين يحددون الحلول المناسبة ويقدمونها بالاستناد إلى معارفهم الواسعة في مجالات الأعمال والعمليات والتسويق والتحول الرقمي.

وقال خالد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة تاف لوف أدفايزرز: «تفتقر السوق إلى شركات استشارية تمتلك قدراً كافياً من الخبرة العملية فيها. ونحرص في شركتنا على تزويد عملائنا خدماتٍ موثوقاً بها بكل شفافية ونزاهة، لنستطيع مساعدتهم والنهوض بأعمالهم بكفاءة.

كما لاحظنا الحاجة الكبيرة إلى التعامل مع أخصائيين يمتلكون خبرةً من أرض الواقع تمكّنهم من تطوير حلول عملية ومُخصصة بناءً على تجاربهم الخاصة، بدلاً من الاكتفاء بتقديم أفضل الممارسات النظرية. ونودّ أن تدرك الشركات وجود طريقةٍ مختلفة وأكثر فعالية للحصول على المساعدة، استناداً إلى المنهجية المبتكرة التي تعتمدها تاف لوف أدفايزرز».

ويضم فريق عمل الشركة نخبة من المديرين ورواد القطاع الذين انتقلوا من مناصبهم السابقة ليكونوا شركاء يحملون الرؤية والقيم ذاتها، وهم:

• خالد إسماعيل - رئيس مجلس إدارة جمعية التسويق في الإمارات العربية المتحدة، نائب الرئيس السابق للاتصالات لدى تترا باك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

• كمال دمشقية - الرئيس التنفيذي السابق للعمليات لدى بابليسيس كوميونيكيشنز، المدير التنفيذي الإقليمي لدى ليو بورنيت في الإمارات ومنطقة الخليج الأدنى.

• محمد التاجر (زميل المعهد المعتمد للتسويق) - رئيس مجلس إدارة سي إم أو كاونسل في الشرق الأوسط، الرئيس السابق لشؤون التسويق في بنك الكويت الوطني وسيتي بنك.

• محمد إسماعيل حميد الدين - رئيس مجلس إدارة جمعية التسويق في دبي، نائب رئيس أول سابق لشؤون التسويق لدى شركة فيزا في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

• نامراتا بلواني - مستشارة شؤون التسويق وتجربة العملاء، الرئيسة السابقة للتسويق الرقمي والتحليلات لدى لاند مارك جروب، نائبة الرئيس الأولى السابقة لدى أوجلفي وان.

• نورتشين أردوغان لوفلر - مستشارة شؤون العلامة التجارية والثقافة، الرئيسة السابقة للاستراتيجية والابتكار في دي إيه إن، المديرة العالمية السابقة لشؤون العلامة التجارية لدى ريد بُل.

• تيم بورنيل - نائب الرئيس السابق للعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران، النائب الأول للرئيس للاتصالات المؤسسية في بنك أبوظبي الأول، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والاتصالات لدى طيران الإمارات.

• إيدي معلوف - العضو المنتدب السابق لشركة نوكيا الشرق الأوسط وأفريقيا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جي دبليو تي إكسبيرينس.

ويحمل الفريق المتميز مجموعةً استثنائية من الخبرات التي اكتسبها أفراده خلال عملهم في أكثر من 80 شركة رائدة ومتعددة الجنسيات ضمن قطاعات متنوعة بما فيها الاتصالات والبنوك والطيران والتصنيع، وتضم أكبر الأسماء مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران وبنك أبوظبي الأول وبروكتر آند جامبل وكوكا كولا ويونيليفر ولاند مارك جروب ولوريال وفيزا وليو بورنيت وبوبليسيس كوميونيكيشنز وبي بي وتترا باك ونوكيا وريد بُل وإتش إس بي سي.

من جانبه، قال كمال دمشقية، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى شركة تاف لوف أدفايزرز: «ندرك مدى قيمة وتأثير الخبرة العملية في أداء الشركات التي تحتاج إلى المساعدة، ويسعدنا أن نضع خلاصة معارفنا بين أيدي شركات المنطقة لتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجهها وتحقيق النمو المتواصل. كما نثق بأهمية مشاركة معارفنا وخبراتنا بطريقة شفافة ومباشرة لدفع الشركات قدماً نحو مزيدٍ من النجاح».

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