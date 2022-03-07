شراكة بين «فوو» و«نيم كارد» لتقديم حلول دفع شاملة لمبتكري التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «فوو»، المزود الرائد في حلول البرمجيات وتقديم الخدمات المالية للمؤسسات والشركات المختلقة، والحائزة على جوائز متعددة في الإبداع والتقنية، ومقرّها دولة الإمارات، عن شراكة مع «نيم كارد»، المزود الوحيد للخدمات المالية المضمنة (BaaS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنصة الحديثة لإصدار البطاقات، بهدف توفير حلول الدفع الرقمية بطريقة متكاملة وفريدة من نوعها للمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعد الشراكة بين «فوو» و«نيم كارد» خطوة هادفة إلى دعم قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث توفر للمؤسسات المالية غير التقليدية، مثل شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية والحكومات وشركات الاتصالات ومكاتب الصرافة وتجار التجزئة، حلول دفع شاملة تمكّنهم من اعتماد الرقمنة للارتقاء بتجربة عملائهم.

منصة المحفظة المتقاربة المتعددة اللغات التابعة لـ «فوو» توفر أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى منصة إصدار البطاقات السريعة من «نيم كارد»، ما يتيح للمبتكرين حلاً جاهزًا لإنشاء نماذج أعمال وخدمات مصرفية فريدة وسهلة، من خلال برامج البطاقات.

يتيح استخدام منصة «نيم كارد» القائمة على واجهات برمجة التطبيقات (API) للمبتكرين إنشاء برامج البطاقات الخاصة بهم وإطلاقها وتوسيع نطاقها بسلاسة، عبر أسواق ومناطق متعددة في غضون أسابيع. وفي هذا السياق، تهدف هذه الشراكة إلى التخفيف من تعقيدات إصدار البطاقة، من خلال تزويد المبتكرين بمنصة واحدة تحتوي على مجموعة كاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API)، للاختيار من بينها.

حلول البرامج المعيارية من «فوو» تغطي الإعداد الرقمي وحسابات القيمة المخزنة وإصدار البطاقات الافتراضية وإدارتها والتحويلات الدولية والمدفوعات عبر تقنية الاتصال القريب المدى والتحويلات من نظير إلى آخر، والحلول التجارية. يمكن للمبتكرين بناء خبرتهم باستخدام أي من وحدات «فوو» الجاهزة، وتطبيق العلامة البيضاء من «فوو»، للحصول على حل سريع للوصول إلى السوق.

يعزز هذا التعاون بين «فوو» و«نيم كارد» نقاط القوة لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المتميزة بالتكنولوجيا في المنطقة، ويعود السبب في ذلك إلى أن 82٪ من الشركات تخطط في السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة لزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية.

وفي هذا الإطار، علّق غدي الريس، الشريك الإداري في «فوو» بالقول: «لم تعد حلول الشراء الرقمية ميزة ذات قيمة مضافة، فالعملاء في كل مكان لا يكتفون بالطلب فحسب، بل يتوقعون تجربة سلسة لنقاط اتصال مختلفة في حياتهم اليومية. تعد حلول التمويل المضمنة الآن ضرورة لازدهار الأعمال. ومن خلال هذا التعاون مع «نيم كارد»، عزّزنا قدرتنا لدعم الطلب المتزايد من العملاء، من خلال تمكين الشركات من دمج هذه الحلول بسرعة وكفاءة.

من جانبه، قال نبيل طبارة، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية في «نيم كارد»: «مع تزايد اعتماد الدفع الرقمي بوتيرة سريعة، من الضروري أن تكون جميع الأدوات التي يحتاجها المبتكرون في متناول أيديهم، للسماح لهم بالارتقاء بالتجربة المصرفية، من أجل تحقيق صدى أفضل في تلبية احتياجات الأعمال والمستهلكين اليوم. ويسعدنا جدًا مشاركة «فوو» في رؤيتنا لخلق بيئة تعاونية تدعم قطاع التكنولوجيا المالية، لتقديم أفضل تقنيات التمويل المضمنة لعملائنا».

مع توقيع اتفاقية الشراكة هذه، ستلعب كل من «فوو» و«نيم كارد» دورًا رئيسيًا في دعم نمو النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

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