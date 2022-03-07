تعاون بين «بارادايس هيلز» و«ثري فولد» لإطلاق أول مجتمع سحابي حول العالم بدبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت بارادايس هيلز للتطوير العقاري، وشركة ثري فولد إضافة خوادم مخصصة (ثلاثية العقد) لما يقرب من 170 منزلاً في مشروع بارادايس هيلز، في إطار مساعيهما لتأسيس أول مجتمع سحابي حول العالم في دبي.

وتعتزم بارادايس هيلز للتطوير العقاري وشركة ثري فولد من خلال هذه الشراكة تزويد كل مالك منزل في المجمع السكني بخادم ثلاثي العقد ومثبت مسبقاً، يوفر حوسبة متطورة وخدمة تخزين الإنترنت اللازمين لتشغيل التطبيقات اللامركزية وخدمات الإنترنت.

وتأتي أهمية المبادرة في كونها توفر للمقيمين والشركات والمطورين والحكومة بنية تحتية سحابية آمنة ومتاحة دون انقطاع لتخزين بياناتهم ومعالجتها محلياً.

وقال شاهر موصلي، الرئيس التنفيذي لشركة بارادايس هيلز للتطوير العقاري: تسعى بارادايس هيلز لأن تصبح منصة للإنترنت اللامركزي بالمنطقة ولاعباً أساسياً في مستقبل إنترنت الغد، وفي صياغة معايير جديدة للتطوير العقاري وملكية المنازل على مستوى العالم.

وقال عدنان فطايرجي، الشريك المؤسس لـ«ثري فولد»: سيُثمر هذا التعاون عن أول مشروع تجريبي لسلسلة من المبادرات التي طرحتها «ثري فولد» للمساعدة في تعزيز المشهد الرقمي في الإمارات، وذلك من حيث إنه يدعم تطوير نظم الحوسبة الحديثة والمدن الذكية وإنترنت الأشياء، ويبرز قوة القطاع الخاص في بناء ودفع مبادرات التمكين الرقمي لدعم رؤية دبي الرقمية التي صاغت ملامحها القيادة الرشيدة للإمارات.

وعلى مدى العقد الماضي، أصبحت «سيادة البيانات» واحداً من الموضوعات الأكثر اهتماماً على مستوى العالم، لا سيما في ظل سعي العديد من البلدان وإصرارها على ضرورة تخزين أي بيانات يتم إنتاجها محلياً على البنى التحتية للإنترنت داخل حدودها.

من خلال توفير البنية التحتية اللامركزية للإنترنت لشركة ثري فولد في العقارات مثل بارادايس هيلز، ستكون الإمارات موطناً لأول مدينة ذكية من نوعها وذات سيادة ذاتية في العالم.

وقال كريستوف دي شبيجلر، الشريك المؤسس لشركة ثري فولد: من خلال تقنية بسيطة وآمنة وقابلة للتطوير، تتيح ثري فولد لملايين الناس ابتكار واستكشاف تجارب جديدة، وهذا يتماشى تماماً مع أهدافنا لدعم الشركات والمبدعين والمجتمعات المحلية لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية.

وتعمل الشركة على إضفاء اللامركزية على الإنترنت من خلال الاستفادة من قوة المعالجة المشتركة لأكثر من 2 مليار جهاز كمبيوتر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الخوادم وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وصولاً إلى إنشاء إنترنت مفتوح المصدر، من نظير إلى نظير، وخالي من الكربون.

ويقع مشروع بارادايس هيلز في مدينة دبي للغولف بالقرب من تلال الغاف وداماك لاجونز وداماك هيلز، وهو عبارة عن مجمع سكني مستقل يضم 170 وحدة سكنية من الفلل والتاون هاوس وسط مناظر طبيعية استوائية، وتتخلله سلسلة من الجداول والبحيرات.

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