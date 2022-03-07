مذكرة تفاهم بين دبي الوطنية للتأمين والاتحاد للمعلومات الائتمانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وذلك في إطار التزام الشركة بتعزيز الشفافية في القطاع المالي وخدمة العملاء على نحو أفضل وحماية مصالح مساهميها.

وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين: نلتزم في الشركة بتبني أفضل الممارسات من خلال عقد شراكات مهمة مع القطاع العام لتعزيز مركزنا المالي والحد من المخاطر الائتمانية التي نتعرض لها.

وتمثل هذه الشراكة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة مهمة من شأنها مساعدتنا على فهم عملائنا وخدمتهم على نحو أفضل، إضافة إلى مساعدتنا في تقديم عروض خدمات مميزة إلى العملاء الذين يمتلكون سجلاً ائتمانياً قوياً.

وقال مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: نقدم تقارير ائتمانية في الوقت المناسب تستند في منهجها إلى معايير الشفافية، ونعتبرها بمثابة واحدة من الركائز الأساسية لبناء الثقة وتوطيد العلاقات طويلة الأمد.

ويعتبر تعاوننا مع شركة دبي الوطنية للتأمين خطوة أخرى في هذا الاتجاه. ونحن على يقين بأن خبرة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في استشراف المخاطر الائتمانية ستلاقي استحسان قاعدة عملاء الشركة، وستوفر الأدوات اللازمة لدعم مصالح مساهميها.

وتساعد منتجات الاتحاد للمعلومات الائتمانية على نحو أفضل في دعم القرارات المتعلقة بطلبات التأمين لتعزيز قدرات الأفراد والشركات على الالتزام بجداول سداد الأقساط وجدارتهم الائتمانية والحصول على أفضل المنتجات والعروض في القطاع، وبذلك يمكن لشركة دبي الوطنية للتأمين الاعتماد على تقارير الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتقييمها للقدرات المالية للأفراد والشركات.

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