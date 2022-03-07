أدنوك ترسي عقداً بـ 834 مليون درهم لزيادة إنتاج حقل «باب» بأبوظبي

المصدر: البيان

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أرست أدنوك البرية عقداً بقيمة 834 مليون درهم (227 مليون دولار) على شركة «روبت. استون (ام أي ذ.م.م(، لتنفيذ مشروع التوسع في تطبيق تقنيات تعزيز استخلاص النفط وزيادة الانتاج من حقل «باب» العملاق في أبوظبي.

ويوسع العقد قدرات أدنوك على التقاط كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها بشكل آمن مما يدعم تحقيق أهداف أدنوك الطموحة في مجال الاستدامة.

ويسهم العقد في إعادة توجيه أكثر من 60% من قيمته إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وقالت أدنوك إن المشروع يتضمن تقنية هي الأولى من نوعها من تصميم أدنوك تستخدم حقن البوليمرات وثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه من مشروع «الريادة» لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCU، لزيادة الاحتياطيات القابلة للاسترداد بنسبة تصل إلى 70% واستخراج كميات إضافية من خام «مربان» عالي الجودة من حقل «باب».

ويمثل المشروع خطوة مهمة لتنفيذ خطط أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

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