اقتصاد الإمارات يعزز صدارته بقوة قطاعاته الحيوية

المصدر: دبي، أبوظبي - سيد صالح ورامي سميح

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أثبتت الإمارات قوة اقتصادها وصدارة مختلف قطاعاته الحيوية إقليمياً، حيث جاءت الإمارات في صدارة تصنيف قائمة فوربس الشرق الأوسط الأولى في «أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط»، حيث تحتضن 24 قائد أعمال من بين 50 من رواد السياحة والسفر إقليمياً، وتصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، القائمة. وفي قطاع العقارات كشف تقرير حديث عن إسهام الإمارات بـ 33.4% أو ما يعادل 169 مليار درهم من إجمالي الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون في 2021.

وذكر التقرير، الصادر أمس عن كامكو إنفست الكويتية، أن متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في العام الماضي شهد ارتفاعاً بنسبة 21.6% في دبي، مؤكداً أن جاذبية الأسعار في دبي أسهمت في زيادة إقبال المستثمرين على المشاريع قيد الإنشاء التي يقوم المطورون بطرحها.

وفي جانب آخر استأثرت الإمارات بعدد 37 علامة تجارية، ضمن قائمة «أغلى 150 علامة تجارية في الشرق الأوسط 2022»، الصادرة عن «براند فاينانس» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.

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