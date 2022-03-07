«براند فاينانس»: 37 علامة إماراتية ضمن أغلى 150 في المنطقة

المصدر: دبي - سيد صالح

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استأثرت الإمارات بـ37 علامة تجارية، ضمن قائمة «أغلى 150 علامة تجارية في الشرق الأوسط 2022»، الصادرة عن مؤسسة «براند فاينانس» البريطانية، المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.

واحتفظت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بالمركز الثاني على القائمة، الذي نالته العام الماضي، وارتفعت قيمة العلامة العام الجاري إلى 12.760 مليار دولار، مقابل 10.763 مليارات العام الماضي.

واحتفظت «اتصالات»، التي تحمل الآن الهوية التجارية الجديدة «& e»، بالمركز الرابع، ضمن القائمة منذ العام الماضي، وارتفعت قيمة العلامة إلى 10.101 مليارات دولار، مقابل 8.53 مليارات في 2021، فيما احتفظت «طيران الإمارات» بالمركز السادس، وسجلت ارتفاعاً في قيمة علامتها التجارية إلى 4.98 مليارات دولار، مقابل 4.66 مليارات العام الماضي.

ونالت علامة «بنك الإمارات دبي الوطني» التجارية المركز العاشر على القائمة، وبلغت 3.585 مليارات دولار، بينما جاءت علامة «بنك أبوظبي الأول» في المركز الـ12، واحتلت علامتا «بنك أبوظبي التجاري» و«إعمار العقارية» المركزين 16 و17، على التوالي واستأثرت علامة الإمارات للاتصالات المُتكاملة «دو» بالمركز الـ19.

ونالت علامات «بنك دبي الإسلامي»، و«دي بي ورلد» وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» المراكز 21، و22، و24 على الترتيب.

فيما أكملت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» تواجد العلامات التجارية الإماراتية، ضمن الـ30 الأوائل على المنطقة هذا العام بحصولها على المركز 30.

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