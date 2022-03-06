«حرة الحمرية» تعزز ثقة مجتمع الأعمال الهندي في الاستثمار بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، التزامها بتوفير السبل اللازمة لتعزيز الثقة التي يوليها مجتمع الاستثمار الهندي بالمنطقة الحرة، التي تضم أكثر من 1400 شركة هندية، بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية، وذلك من خلال التسهيلات التي توفرها، والخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، التي تضمن سهولة مزاولة الأعمال في القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة، تماشياً مع جهود دولة الإمارات وجمهورية الهند الحثيثة، للمساهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتينة بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، خلال «ملتقى رجال أعمال التاميل الهندي»، الذي عقدته مؤخراً جمعية رجال أعمال التاميل، والشركاء المهنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفندق هوليداي إن بدبي، بهدف تشجيع وتسهيل عمليات تطوير الأعمال التجارية لمجتمع المتحدثين باللغة التاميلية، القاطنين في دولة الإمارات.

متانة

وأشار سعود سالم المزروعي، إلى متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند، والتي تترجمها تطورات المشهد الاقتصادي بين البلدين الصديقين، الذي شهد في شهر فبراير الماضي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي مثلت خطوة مهمة للمساهمة في ارتفاع حجم التجارة بين البلدين، من 60 مليار دولار أمريكي إلى 100 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن إعطاء دفعة قوية لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الدولتين.

دعم

وأكد المزروعي أن المنطقة الحرة بالحمرية، حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال الهندي، بالاستناد إلى أعلى معايير التميز والابتكار والتقدم التكنولوجي، في سبيل تلبية تطلعات الشركات الهندية الباحثة عن الاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في إمارة الشارقة، والتي تستفيد اليوم من وجودها في حرة الحمرية، نظراً لما تتميز به المنطقة من موقع استراتيجي، يتوسط أسواق الشرق والغرب، وبنية تحتية متطورة وشبكة طرق حديثة، فضلاً عن قرب الميناء منها، ما يسهل عمليات التوريد والتصدير، ويرفع معدلات التبادل التجاري، إلى جانب وجود أراضٍ صناعية وتجارية، ومساحات خالية للتوسعات المستقبلية، ما يلبي تطلعاتهم للنمو، والذي يؤهل المنطقة، لأن تكون من أسرع المناطق الحرة نمواً في الشرق الأوسط، مؤكداً على أن المنطقة تتطلع قدماً لاستقبال المزيد من المستثمرين المهتمين بالشارقة، وتقديم أفضل الخدمات لهم، التي تلبي أرقى المعايير العالمية في هذا المجال.

تحفيز

واستعرض المزروعي، أهمية المناطق الحرة في الإمارات، ودورها الرئيس في تحفيز التجارة والاستثمار، وتسهيل نقل المهارات والمعرفة والتكنولوجيا، وذلك من خلال تبني مبادئ التجارة الحرة، وأفضل ممارساتها، بما توفره من امتيازات، تتمثل في توفر ملكية أجنبية بنسبة 100 %، كما يمكن لأصحاب الأعمال إعادة 100 % من العائدات والأرباح، وتحويل الأموال بنسبة 100 %، والأهم من ذلك، الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد بنسبة 100 %.

وتهدف جمعية رجال أعمال التاميل، والشركاء المهنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تأسست في عام 2020، إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارات، وزيادة عدد الشركات الهندية الناشئة الجديدة، فضلاً عن زيادة عدد القوى العاملة وأنشطة الأعمال في السوق المحلي، وتمكين أصحاب المشاريع للقيام بأعمال تجارية فعالة في السوق الإماراتي، إلى جانب تنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالأعمال التجارية، بالشراكة مع الفعاليات الاقتصادية المحلية.

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