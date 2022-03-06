ايدج تعرض آلية إسعافية محمية تعتمد على تصميم آليات ربدان 8x8

المصدر: الرياض - البيان

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عرضت شركة الجسور التابعة لمجموعة ايدج، المتخصصة في تصنيع الآليات المدرعة، نوعاً جديداً من آليات ربدان 8x8 القتالية المدرعة، ألا وهي آلية ربدان الإسعافية، وذلك خلال اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض. وصُمم النوع الجديد من هذه الآليات بهدف توفير إمكانية التنقل في الطرق الوعرة ومقاومة الألغام والحماية من الكمائن للأطباء العسكريين خلال المهام الإسعافية في بيئات عالية المخاطر.

وقال الدكتور جاسم الزعابي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الجسور: «تضم آلية ربدان الإسعافية أفضل قدرات التنقل على الطرق الوعرة مع نظام لحماية الطواقم وإنقاذ الأرواح بهدف توفير خدمات العناية الطبية العاجلة في بيئات وعرة جداً على عربات الإسعاف الاعتيادية. وتتصف هذه الآلية الجديدة، مثل نظيرتها «ربدان 8x8»، بتصميمها المبتكر الذي يحمي الركاب خلال العمليات المنفذة في بيئات وظروف عالية المخاطر».

وأضاف: «تحتوي الآلية الإسعافية الجديدة على مواصفات شبيهة جداً بمنصة «ربدان 8x8»، كما تساعد العملاء على التوفير في التكاليف، وتلبي متطلبات الحروب المعاصرة، وتساهم في تعزيز القيمة لجميع المتطلبات التشغيلية».

وتتمتع آلية ربدان 8x8 الإسعافية بقدرات إخلاء عاجلة مع إمكانية حماية المرضى والطواقم الطبية ضد نيران العدو والعبوات الناسفة وغيرها من التهديدات أثناء المعارك. كما تحتوي على حزمة طاقة ممتازة وإمكانيات القيادة العسكرية، ما يعني أنها قادرة على مواكبة التشكيلات الأمامية حتى في أقسى التضاريس.

وعلاوة على التصميم الذي يحمي الطواقم والمرضى من التهديدات الفتاكة، توفر الآلية الإسعافية الجديدة سقفاً مرتفعاً ومساحة داخلية كبيرة تحتوي على تجهيزات طبية شاملة. ويمكن للآلية استيعاب ما يصل إلى تسعة أفراد يشملون الطواقم الطبية والمرضى، مع إعطاء الطواقم الطبية القدرة على المناورة.

يذكر أن شركة «الجسور» هي جزء من قطاع المنصات والأنظمة التابع لمجموعة ايدج، شركة التكنولوجيا المتقدمة التي تصنف بين أكبر 25 مورداً عسكرياً في العالم.

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