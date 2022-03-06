«ديرفيلدز مول» يطلق عروضاً بمناسبة توسيع ممشى المطاعم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن ديرفيلدز مول، أحد أبرز مراكز التسوق والترفيه في أبوظبي، عن إطلاق مجموعة من عروض الطعام طيلة شهر مارس، احتفالاً بتوسيع ممشى المطاعم في المول.

ودعا المول زواره للاستفادة من العروض المميزة، في مجموعة من أبرز مطاعمه، وتعليقاً على ذلك، قال محمد الحاج المدير التنفيذي لديرفيلدز مول: «يسرنا أن نكشف أخيراً عن ممشى المطاعم بعد توسيعه، ونود اغتنام هذه الفرصة، للتعبير عن شكرنا لعملاء ديرفيلدز مول، من خلال مجموعة مميزة من عروض الطعام والشراب، ضمن محفظتنا من المطاعم التي تلبي جميع الأذواق».

كما تعود فعالية أنفق، دوّر، واربح، بعد غيابها لمدة عام، تلبيةً لرغبة الزوار، حيث تمنح المبادرة العملاء حتى 31 مارس، فرصةً لتدوير العجلة، والفوز بجوائز فورية، أو قسائم نقدية تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم، عند إنفاق 200 درهم في أي من متاجر التجزئة، أو 500 درهم في متجر كارفور. ويمكن للعملاء استرداد قيمة الجوائز ضمن مجموعة واسعة من المتاجر والوجهات.

يُعد ديرفيلدز مول، من مراكز التسوق والترفيه في أبوظبي، ويمتاز بموقع استراتيجي في منطقتي الشهامة والباهية، عند مدخل الإمارة، وبجانب الطريق السريع E11 بين دبي وأبوظبي، ويبعد عدة دقائق عن مطار أبوظبي، ومدينة خليفة وشاطئ الراحة وقرية هيدرا، ومنطقة الريف السكنية، ما يوفر سهولة الوصول إلى تجارب التسوق المميزة، والنشاطات الترفيهية لجميع العائلات.

ويحتضن المول أكثر من 200 علامة تجارية، كما يقدم مجموعة شاملة من منافذ الخدمة، بما فيها الخدمات المصرفية، ومشغلي الاتصالات، وخدمات وزارة العمل، من خلال خدمات تسهيل وتدبير. ويُعد ديرفيلدز مول، مشروعاً لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات، وهي شركة متخصصة في تجارة التجزئة والعقارات، والخدمات الصناعية والاستثمارات المالية، التي تتماشى مع رؤية أبوظبي 2030، والرؤية الأوسع لدولة الإمارات.

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