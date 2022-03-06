تعاون بين «آفاق الإسلامية» و«الخدمات المالية العربية» لدعم الشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت شركة آفاق الإسلامية للتمويل، المؤسسة الإقليمية العاملة في القطاع المالي، والتي تقدم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وشركة الخدمات المالية العربية AFS، مزود حلول الدفع الرقمية ومنصة تمكين التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عقد شراكة استراتيجية، تدعمان بموجبها وبشكل مشترك الشركات الناشئة الطموحة في مجال التكنولوجيا المالية، وتساعدانها في إطلاق منتجاتها وخدماتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تُعتبر هذه الشراكة جزءاً لا يتجزأ من «برنامج الشركاء الإقليميين» التابع لشركة الخدمات المالية العربية AFS، وهو برنامج يلتزم بتوفير منصة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الحالية والجديدة فرص إطلاق وتوسيع نطاق منتجاتها في جميع أنحاء المنطقة. ويندرج هذا الاتفاق ضمن حملة شركة الخدمات المالية العربية الإقليمية المتواصلة، تكريساً لموقعها كشركة رائدة في مجال المدفوعات، وكشريك موثوق به، بالإضافة إلى توفير الفرص لشركات التكنولوجيا المالية للنمو بشكل كبير في قطاع المدفوعات السريع التطور، إلى جانب إنشاء نماذج أعمال جديدة ومبتكرة.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: تتماشى شراكتنا مع شركة الخدمات المالية العربية مع التزامنا بدعم البنية الأساسية المتنامية للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية الشاملة. على مدى السنوات الماضية، شهدنا نمواً كبيراً في التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، ونحن نهدف إلى الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء لمواكبة السوق المتنامي السريع. نحن متحمسون للعمل مع شركة الخدمات المالية العربية، كونها أحد شركائنا الموثوقين لتقديم منتجات مبتكرة في السوق. وأضاف القبيسي: من خلال هذه الشراكة، نقدّم منتجاً سلساً يوضح الحلول الرقمية الآمنة والسليمة مالياً.

وقال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية AFS: أصبحت التكنولوجيا والابتكار ضرورية في نظام المدفوعات الحديث اليوم، وتدرك الشركة أهمية تكنولوجيا العصر الحديث وتواصل إطلاق مبادرات مشتركة، وتطوير منصاتٍ تدعم ازدهار ونمو البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية، ومن خلال هذا التعاون مع آفاق الإسلامية للتمويل، نجمع بين الخبرة والمعرفة التي توفر إطار متكامل مع رقم التعريف البنكي والتكنولوجيا والتشغيل والتوزيع لجميع شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و«آفاق الإسلامية للتمويل» هي شركة مساهمة خاصة تأسست في العام 2006 كشركة تمويل تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مقرها الرئيسي في إمارة دبي، وتقدم مجموعة واسعة من برامج التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديمها خدمات ومنتجات مالية مختلفة من خلال منافذ الأعمال المتوفرة في الدولة، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة؛ وكانت قد حصلت على المركز الأول في تصنيف «أكثر أماكن العمل سعادة» على مستوى مؤسسات القطاع الخاص للعام الثالث على التوالي، وعلى جائزتي «أفضل برنامج للرعاية الصحية في مكان العمل» و«أفضل برنامج لمشاركة الموظفين» للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى جوائز عديدة تقديراً لدورها الرائد في المنطقة وأدائها، الذي يرقى إلى أعلى المستويات.

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