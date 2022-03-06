«جوهرة» تطلق مجموعة «أمي دنيتي» لهدايا عيد الأم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «مجوهرات جوهرة» مجموعتها الجديدة «أمي دنيتي» الحصرية والخاصة بهدايا يوم الأم، والتي تتميز هذا العام بتصاميمها الجذابة الممزوجة بعبق التراث والأصالة للتعبير عن الحب والامتنان والمكانة المميزة الخاصة بالأمهات، ولتمثل أفضل هدية يمكن تقديمها لست الحبايب هذا العام.

تتشكل مجموعة أمي دنيتي من تصاميم مختلفة، بعضها مستوحى من التراث الإماراتي والأصالة العربية، وبعضها الآخر بلمسة عصرية تناسب جميع الأذواق.

حيث تضم المجموعة قلائد ذهبية تحمل كلمة «أمي» بالخط العربي الجميل بعضها على إطار من الصدف الطبيعي مع الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، والمزخرف بالأحجار الملونة، وبعضها مرصع بالماس الطبيعي أو بحبات اللؤلؤ الرائعة، وقلائد أخرى تحمل كلمة «أمي» بالخط العربي الموصول، والتي رصع حرف الألف فيها بالماس الطبيعي، ليعطي انعكاساً لا مثيل له لحب الأم.

تقدم مجوهرات جوهرة هذه المجموعة بأحجام مختلفة وبأسعار مميزة في كل متاجرها ضمن منطقة الخليج.

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