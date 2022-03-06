ماجد الفطيم للتسلية والترفيه توفر 14.8% في الطاقة خلال 6 سنوات مقبلة

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما»، الشركة العاملة في الترفيه في المنطقة، اتفاقية جديدة في مجال أداء الطاقة مع «إنوڤـا»، الشركة الإقليمية في مجال الطاقة والخدمات التقنية المتعددة، وهي مشروع مشترك تم تأسيسه بين «ماجد الفطيم» وبين مجموعة فيوليا، وذلك بهدف تحقيق وفورات في موارد الطاقة في اثنين من فروع «ڤوكس سينما» التابعة للشركة في الإمارات. وتنضوي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية «ماجد الفطيم» للاستدامة «الجرأة اليوم تعني تغيير المستقبل»، وستؤدي إلى تقليل استخدام الطاقة بنسبة 14.8% على أساس سنوي على مدى السنوات الست المقبلة.

مناولة الهواء

وستضمن الشراكة الاستراتيجية تنفيذ وصيانة مجموعة من تدابير الحفاظ على الطاقة ضمن مواقع «ڤوكس سينما»، تشمل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ووحدات مناولة الهواء، إضافة إلى إجراء تحكم شامل عبر منصة الرصد الذكية المتطورة من «إنوڤـا» Hubgrade. وفي إطار هذه الاتفاقية، ستحقق «ڤوكس سينما» توفيراً في استهلاك الطاقة في مرافقها بنسبة 14.8% على أساس سنوي، فضلاً عن توفير سنوي مستهدف يبلغ 1.3 جيجاوات/ساعة في استهلاك الكهرباء، مع خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 305 أطنان سنوياً. وبعد تجربتها في «ڤوكس سينما» ميركاتو مول وسيتي سنتر عجمان، ستقوم «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما» بالتعاون مع «إنوڤـا» بتكرار تنفيذ نماذج مشابهة من عقود ضمان أداء الطاقة خلال فترة الإثني عشر شهراً المقبلة عبر مختلف الأصول والمواقع التابعة لها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها.

تغيير المستقبل

وقال إنياس لحود، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما» تعليقاً على الشراكة الجديدة: «من خلال استراتيجيتنا الشاملة «الجرأة اليوم تعني تغيير المستقبل»، وضعت «ماجد الفطيم» أهدافاً طموحة لن تغير الطريقة التي نؤدي بها الأعمال التجارية خلال السنوات المقبلة فحسب، بل سيكون لها أيضاً تأثير اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي على المجتمعات التي نعمل فيها. وقد أكّد المستهلكون لدينا رغبتهم المتزايدة بتطبيق ممارسات الأعمال المستدامة، وتبرهن الاتفاقية التي نوقعها اليوم مع «إنوڤـا» على التزامنا بالإشراف البيئي. إننا نسعى جاهدين في «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما» لتزويد ضيوفنا بتجارب ممتعة وغامرة، وإدارة أعمالنا بطريقة مسؤولة اجتماعياً، وتقليل البصمة البيئية إلى الحد الأدنى».

من جانبه قال رينو كابري، الرئيس التنفيذي لشركة «إنوڤـا»: «يعتبر إعلان شركة «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما» و«ڤوكس سينما» عن أهدافها في توفير الطاقة وفق أسلوب قابل للقياس بمثابة شهادة صريحة عن الأهداف الطموحة للشركة على صعيد تحقيق الاستدامة المنشودة. كما يُسهم اعتماد الشركة لمعايير مرجعية في قياس استهلاكها من الموارد وتحقيق وفورات كبيرة من الطاقة، في تعزيز مكانتها كشركة رائدة على مستوى المنطقة في مجال قطاع الترفيه والتسلية. وشركة «إنوڤـا» فخورة بدعم هذا الهدف الطموح من خلال تقديم حلول أداء الطاقة».

وتعدّ «ماجد الفطيم» شركة رائدة في مجال الاستدامة في المنطقة، وهي أول شركة في الشرق الأوسط تتبنى استراتيجية «الصافي الإيجابي»، والتي ستؤدي إلى بصمة مؤسسية إيجابية بحلول عام 2040. وقد ركّزت «ماجد الفطيم» منذ العام 2018 على ثلاثة مجالات رئيسية هي إحداث تغيير في حياة الناس، وإعادة التفكير في الموارد المتاحة، وتمكين موظفيها، وذلك كجزء من استراتيجية الاستدامة المطبّقة على مستوى الشركة «الجرأة اليوم تعني تغيير المستقبل».

وباعتبارها شريكاً في مجال الاستدامة، تعمل شركة «إنوڤا» على إدارة عقود أداء الطاقة الخاصة بالعديد من مشاريع ماجد الفطيم في الإمارات العربية المتحدة، تشمل 15 مركز تسوق، و13 فندقاً، وبرج ماجد الفطيم 2، ومركز الرقة للأعمال. واستناداً إلى نتائج أحدث تقرير عن الاستدامة، فقد حققت هذه المشاريع وفورات بلغت 160.000 ميجاوات/ساعة في استهلاك الطاقة الكهربائية، ووفرت 730.000 متر مكعب من المياه، وخفضت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 72.000 طن، وحققت ما يعادل 78 مليون درهم إماراتي في توفير التكاليف.

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