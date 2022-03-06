اقتصادية الشارقة تدعم صناعة وتأهيل مدربين محترفين

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص الدائرة على الارتقاء المتواصل بمهارات وكفاءات الموظفين لتحقيق التطوير المؤسسي المستمر، وتعزيز المعرفة لديهم من خلال إكسابهم أهم المهارات لصناعة التدريب، حيث تحرص الدائرة على تطوير وتمكين الموارد البشرية وتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز الذي يسهم في الارتقاء بالأداء العام، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الداعية لتحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية، وتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي.

دورات

وتعمل الدائرة بشكل متواصل على تنظيم مختلف الدورات التدريبية لموظفيها بناءً على احتياجات الدائرة والمخرجات المراد الوصول إليها كل حسب اختصاصه. وتأتي دورة تأهيل المدربين المحترفين ضمن أهم الدورات التي تم تقديمها، سعياً من الدائرة لرفع الكفاءة الوظيفية والجودة المؤسسية ببناء كفاءات فردية وتكوين رأس مال بشري قادر على إحداث قفزة نوعية في مستوى المهارات والقدرات الوظيفية لموظفي الدائرة.

حرص

وقال خلال تكريمه لعدد من موظفي الدائرة الحاصلين على برنامج المدرب المحترف المعتمد، والذين ساهموا بدورهم في تقديم وتنظيم برامج تدريبية لموظفي الدائرة وشركائها، إن الدائرة تحرص على تنفيذ خطة سنوية للتدريب والتأهيل، وذلك في إطار اهتمامها برأس المال البشري والسعي نحو خلق كادر وظيفي متمرس قادر على تأدية المهام المناطة إليه بكفاءة، وصولاً إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية المنشودة لصناعة مدرب قادر على تمثيل الدائرة من خلال مخرجاته التدريبية وتزويده بالمعرفة والمهارات الاحترافية للوصول إلى مدرب محترف ذي كفاءات وظيفية عالية يعمل ضمن بيئة عمل محفزة؛ تشجع الابتكار وتعمق الانتماء الوظيفي وتحقق الاكتفاء المؤسسي من الكوادر القيادية الإشرافية والاختصاصية المواطنة.

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