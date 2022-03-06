أحمد القصير مديراً تنفيذياً بالإنابة لـ «شروق»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن تعيين أحمد عبيد القصير، مديراً تنفيذياً للهيئة بالإنابة، ليستكمل بذلك مسيرة جهوده مع كل الإدارات وفرق العمل في تحقيق رؤية الهيئة الرامية لتطوير المشاريع النوعية، والنهوض بمقومات الجذب الاستثماري المحلي والأجنبي للإمارة، إلى جانب العمل على إدارة وتشغيل المنشآت والمرافق والواجهات السياحية والتراثية داخل الإمارة.



خطط



ويشغل القصير هذا المنصب، بعد سنوات من العمل مديراً تنفيذياً للعمليات في الهيئة، حقق خلالها منجزات ملموسة في خطط الهيئة، ومشاريعها المختلفة إلى جانب تسهيل أعمال المستثمرين والشركات ورجال الأعمال، وترسيخ مكانة الشارقة وجهة استثمارية وسياحية وتجارية رائدة في المنطقة.

انضم أحمد القصير في عام 2006 إلى هيئة تطوير القصباء، حيث عمل في قسم إدارة تطوير الأعمال، ليتولى بعدها منصب مدير تطوير الأعمال في العام 2008، وأصبح واحداً من أعضاء الفريق المتكامل الذي عمل على تحويل القصباء إلى وجهة سياحية وترفيهية.



نجاحات



وبعد سجل إنجازاته ونجاحاته في القصباء، لعب القصير دوراً رئيساً في تأسيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشغل منصب مدير قسم إدارة الملكية العقارية في العام 2010، حيث أشرف على الملكية العقارية والعمليات والمبيعات والإيجار، وفي عام 2011 تولى مهامه كمدير تنفيذي للعمليات، ليصبح مسؤولاً عن تنفيذ العمليات في كل مشاريع (شروق) ووجهاتها.

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