ايدج تكشف عن منتجين لتعزيز الأمن الداخلي خلال معرض الدفاع العالمي 2022

المصدر: الرياض - البيان

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أعلنت «سيجنال» الشركة الرائدة في المنطقة في تطوير حلول مرنة وموثوقة وقابلة للتكيف في قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات، والتابعة لمجموعة ايدج، اليوم عن إطلاق نظامين جديدين ومتطورين للأمن الداخلي خلال معرض الدفاع العالمي الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض لغاية 9 مارس 2022.

وأطلقت سيجنال نظام «آكتيف سيل»، وهو نظام تحليل تكتيكي للشبكات الخليوية، ونظام «واي فايندر»، وهو منتج متطور للتصدي للإرهاب لصالح هيئات إنفاذ القانون وحماية الأمن الداخلي. ويضمن المنتجان الجديدان أعلى مستويات الحماية والوعي بالظروف المحيطة والتفوق المعلوماتي في بيئات عالية التعقيد، في ظل إيلاء الحكومات حول العالم الأولوية لحماية حدودها.

وقال وليد المسماري، نائب رئيس إدارة البرامج في قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات في ايدج: «يسعدنا أن نطلق أحدث حلولنا الاستخباراتية المتقدمة والمتكاملة في الأسواق. تحتل ايدج وشركة سيجنال التابعة لها مكانة رائدة في مساعدة العملاء على توسعة خياراتهم في عالم سريع التغير، وذلك عبر التعاون معهم لإدارة المعلومات المعقدة ومتطلبات الأمن والأداء. ويعكس النظامان الجديدان قدراتنا والتزامنا بتطوير التقنيات والحلول محلياً لضمان أمن مجتمعاتنا وطواقمنا».

ويعد «آكتيف سيل» نظام راديو معرف برمجياً لمراقبة وتحليل الشبكات الخليوية لكي يوفر إمكانات الكشف والمراقبة وتحديد الموقع عبر تقنيات شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع. يتيح النموذج سهل التشغيل للمستخدمين النهائيين إمكانية إجراء تحليل جنائي للشبكات الخليوية في البيئات الحضرية والريفية. كما يمكنه الحصول على بيانات مشغل الشبكة من الهاتف المحمول لشخص مفقود، ما يوفر ميزة قيّمة أثناء مهام البحث والإنقاذ.

بدوره، يعتبر «واي فايندر» منتجاً تكتيكياً متطوراً يساعد على الوعي بالظروف المحيطة، وتم تصميمه بالتعاون مع وحدات الشرطة لتوفير حل قوي وسهل الاستعمال لهيئات إنفاذ القانون. ويتيح المنتج المتكامل مجموعة واسعة من الميزات التي تسمح لقوات الشرطة وخدمات الأمن بمراقبة شبكات الواي فاي سراً، ما يجعله أداة مهمة في مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب.

يذكر أن «سيجنال» هي جزء من قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات التابع لمجموعة ايدج، شركة التكنولوجيا المتقدمة التي تصنف بين أكبر 25 مورداً عسكرياً في العالم.

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