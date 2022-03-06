ماذا تعرف عن «جي» جميرا .. سعفة المليارديرات في دبي؟

المصدر: دبي – البيان

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تتوقع مجموعة «ألباغو» العقارية في دبي أن تكون السعفة «جي» في نخلة جميرا، «صف المليارديرات» الجديد في الشرق الأوسط، مبينةً أنها تنافس عالمياً شارع «57» في منانهاتن بالولايات المتحدة، و«ذا بيشوبس أفينيو» في لندن بالمملكة المتحدة.

وفي تقرير حديث نشره موقع «الأعمال العربية» الشهير، سلط الضوء على تطلعات مجموعة «ألباغو» في استقطاب وجذب المليارديرات من حول العالم إلى مشروعها الكامن بالسعفة «جي» في «نخلة جميرا» دبي، لا سيما مع استمرار ازدهار سوق العقارات الفاخرة في الإمارة، التي تقود دول العالم في التعافي من التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».

وبحسب التقرير، وضمن 17 سعفة في «نخلة جميرا» دبي، فإن القليل منها يحتوي على فيلات فاخرة ومميزة، بيد أن السعفة «جي» تضم مجموعة حصرية من 13 فيلا فاخرة ومميزة، فضلاً عن ثلاث فيلات مزدوجة التوقيع، ست منها عملت المجموعة على تطويرها وفق أعلى درجات الفخامة.

فرادة

وقال مراد أييلديز، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألباغو» العقارية، إن حي السعفة «جي» «فريد من نوعه» بفضل مجموعة من الفيلات السكنية الفاخرة التي توفر وسائل الراحة ذات المستوى العالمي وإطلالة فريدة على مساكن «أتلانتيس»، «ورويال أتلانتيس» الشهيرة.

وأضاف أنها أيضاً من أقصر سعف «نخلة جميرا»، ما يجعلها محاطة بأجمل المياه الزرقاء، واصفاً سعفة «جي» بأنها «صف الملياردير في الشرق الأوسط»، وأشار إلى أن هذا المصطلح يدل على حزام من ناطحات السحاب الفاخرة يقع في شارع 57 في حي مانهاتن الشهير، إلى جانب أنه ينوه إلى حي مكوّن من 66 قصراً فاخراً يقع في شارع بيشوبس الراقي بلندن.

وأكمل أييلديز: «يوجد حالياً شارع 57 في مانهاتن، وشارع بيشوبس في لندن، وقريباً سوف تتم إضافة السعفة «جي» في نخلة جميرا بدبي إلى قائمة «صف ملياردير الشرق الأوسط»».

أسعار

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مجموعة «ألباغو» العقارية أنه تم التعاقد مع المهندسين المعماريين البريطانيين «فوستر+بارتنر»، لتصميم مشروع زهرة النخيل المكون من 10 وحدات، والواقع في ويست بيتش بـ«نخلة جميرا». وتتراوح أسعار الوحدات بين 60 و200 مليون درهم.

يذكر أن سوق العقارات الفاخرة في دبي سجل ثالث أعلى نمو في الأسعار بين المدن العالمية في العام الماضي 2021، كما تم بيع أكثر من 5200 شقة و552 فيلا في الربع الأخير من عام 2021 وحده، بقيمة صفقات بلغت 17.07 مليار درهم. في حين تم التعامل مع 3.4 مليارات درهم من هؤلاء في «نخلة جميرا»، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتتكون «نخلة جميرا» من جذع تتفرع منه 17 سعفة تتوج جميعها بهلال دائري، تقع قبالة المنطقة الساحلية لشاطئ جميرا، وهي موطن لكثير من المشاهير والأفراد من أصحاب الثروات من جميع أنحاء العالم، وتتميز سعفات «نخلة جميرا» بمساكن فخمة للغاية، تتنوع ما بين الشقق والمنازل والفلل الفاخرة.

ووفقاً لأييلديز، فإن المليارديرات من جميع أنحاء العالم يبحثون الآن عن عقارات فاخرة للبيع في دبي «كما لم يحدث من قبل». وأضاف أن هذه الزيادة في الطلب تنبع من كفاءة تعامل دولة الإمارات مع جائحة «كوفيد 19»، بالإضافة إلى النجاح المبهر لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن خيارات التأشيرات المرنة طويلة الأجل التي تقدمها حكومة الإمارات للمستثمرين.

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