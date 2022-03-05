أسامة آل رحمة: بنية مالية رصينة في الإمارات ركيزتها الجانب الأمني

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكد أسامة آل رحمة رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، أن الإمارات نجحت في بناء بنية مالية رصينة ركيزتها الجانب الأمني منذ البدايات القائم على مكافحة عمليات غسيل الأموال.

وأوضح آل رحمة: الإمارات قامت منذ أكثر من ٢٥ عاماً بجهود حثيثة في وضع القوانين والتشريعات وكذلك استحداث الدوائر والمؤسسات ذات الصلة التي تساهم في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و التدفقات المالية الغير مشروعة ترافق ذلك مع جهود شاملة لإشراك القطاع المالي والغير مالي عبر ورش التدريب والتوعية المستمرة و كذلك استحداث دوائر انفاذ القانون والتي عملت بشكل حثيث ومستمر في تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال والإرهاب في جميع المؤسسات المالية والمصرفية كما ترافق ذلك مع تطوير نظم الرقابة والتفتيش وكذلك إشراك مؤسسات التدقيق لوضع تقارير محايدة عن درجات الامتثال للنظم داخل هذه المؤسسات، مما أوجد درجات عالية من الشفافية حول فاعلية التطبيق للنظم والتشريعات، كما انه في الوقت تم تغريم تلك المؤسسات التي لم تستطع رفع درجة الامتثال مما شكل رؤية واضحة عن جدية وخطورة الامتثال وعدم قبول الدولة وأجهزتها الرقابية لأي تهاون في ذلك

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