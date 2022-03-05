«جولف كوين».. عملة رقمية جديدة لتعزيز التكنولوجيا

المصدر: دبي – البيان

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أعلن عبد الرحمن الأصفر، المتحدث الرسمي لمشروع «جلف»، إطلاق «جلف كوين»، وهي عملة رقمية عالمية، طورها كبار المبرمجين من العالم العربي، وأجزاء أخرى من العالم.

وأشار الأصفر إلى أن مشروع جلف، هو ثمرة سنوات من البحث والإحصاءات الدقيقة، التي جمعها الفريق، بالتعاون مع خبراء ورواد آخرين في مجال العملات المشفرة، وأن «جلف كوين»، تأسست في يناير 2022، لمساعدة المستثمرين الحاليين والجدد في العملات المشفرة، عبر تمكينهم من تبني الخدمات والتسهيلات الرقمية، والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها.

وتابع الأصفر: «تم تحديد موعد طرح العملة للاكتتاب العام في 15 مارس المقبل. خلال فترة العرض الأولي، سوف يتم عرض مليار «جلف كوين» للبيع، ويبلغ إجمالي المعروض من العملة المشفرة عشرة مليارات، مع بقاء تسعة مليارات فقط في نهاية عام 2025».

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