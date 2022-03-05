«جرينستون» و«سنتر إنفستمنت» تجمعان 125 مليون دولار لمشروع عقارات الخدمات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سنتر سكوير إنفستمنت مانجمنت» عن إطلاق مشروعها المشترك المتعلّق بعقارات الخدمات مع شريك رأسمالي في منطقة الشرق الأوسط. ويتميز «المشروع المشترك» بالقدرة على تأمين ما يصل إلى 125 مليون دولار أمريكي من الأصول، وتولّت شركة «جرينستون إيكويتي بارتنرز» عملية جمع رأس المال لصالح «سنتر سكوير» عبر دول مجلس التعاون الخليجيّ.

ويركّز المشروع المشترك على الاستحواذ وإنشاء حافظة متنوّعة من العقارات المخصصة لقطاع البيع بالتجزئة من الفئة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل عقارات الخدمات، وهي قطاع متخصص في البيع بالتجزئة، مراكز تسوّق ذات جودة مؤسسية متعددة المستأجرين تؤجّر للشركات التي يحتاج عملاؤها إلى زيارة المتجر لاستهلاك الخدمات. وقد بقيت أبواب الكثير من الشركات، التي اعتُبرت «أساسية» خلال فترة الحجر الصحيّ المفروض بسبب جائحة «كوفيد 19»، مفتوحة في العام 2020، وهي تشمل علامات تجارية وطنية وإقليمية تقدّم خدمات الوجبات السريعة، والجمال واللياقة البدنية والصحة والخدمات المهنيّة.

ويستهدف المشروع المشترك العقارات غير المسجّلة لمستأجر أساسي بارز، والتي تقع في الشوارع التي تشهد حركة مرور جيدة وواضحة للغاية في المدن النامية في جميع أنحاء منطقة «الحزام الشمسي» للولايات المتحدة الأمريكية. وتستمر هذه الاستراتيجية في جذب اهتمام مجتمع المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجيّ نحو الاستثمار.

وقال روبرت هولوبا، نائب الرئيس الأوّل لشركة «سنتر سكوير برايفت إيكويتي ريل إستيت» في هذا السياق: «نظراً للتغير الملحوظ في أنماط المستهلكين والرياح المواتية التي تحفّز نموّ قطاع الخدمات، ما زلنا ننظر إلى فرص الاستثمار في عقارات الخدمات باعتبارها من أكثر العائدات جاذبية والمعدّلة وفق المخاطر في السوق اليوم.» وأضاف: «كان من دواعي سرورنا أن نبرم هذه الشراكة مع «جرينستون» بهدف الوصول إلى قاعدة من المستثمرين الذين وجدوا أنّ فرضيّة الاستثمار مقنعة، ونحن نتطلّع إلى مواصلة تنمية الاستراتيجية وعلاقاتنا عبر دول مجلس التعاون الخليجيّ».

وبعد ست عمليات استحواذ، يواصل المشروع المشترك الاستثمار بشكل نشط والاستحواذ على عقارات الخدمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد نجاحهما المشترك في العام 2021، تقدم كلّ من «سنتر سكوير» و«جرينستون إيكويتي بارتنرز» المزيد من الفرص الاستثمارية المبتكرة لصالح مجتمع المستثمرين في المنطقة. وتتولى استراتيجية تمويل الديون العقارية الخاصة بشركة «سنتر سكوير» توفير التمويل غير المضمون ذات العائد المرتفع للعقارات ذات القيمة المضافة التي تقع ضمن المساحات الصناعية والمكاتب متعدّدة العائلات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقّع أن تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجيّ.

من جهته، قال أليكس جيميتشي، الرئيس التنفيذيّ لشركة جرينستون: «بعد النجاح في جمع رأس مال للمشروع المشترك المتعلّق بخدمات البيع بالتجزئة مع شركة «سنتر سكوير»، نحن متحمسون لتزويد مستثمرينا بإمكانية الوصول إلى استراتيجية تمويل الديون ذات العائد المرتفع المقدّمة من شركة سنتر سكوير».

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