الشركات الكبرى تتسابق لدخول عالم «ميتافيرس»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير حديث لشركة «آد إيج» Adage أن أكثر من 18 شركة عالمية كبرى تقدمت حتى الآن بطلب رخص لدخول عالم «ميتافيرس» والبدء بتطوير وبيع «سلع ومنتجات افتراضية» في العالم الموازي، الذي يواصل في هذه الآونة جذب المزيد من رؤوس الأموال وينمو بشكل أسرع بكثير من معظم قطاعات الاقتصاد التقليدية.

وشملت الشركات الكبيرة حتى الآن، نايكي ولوريال وجونسون أند جونسون وماكدونالدز وسكيتشرز وبانيرا بريد ومونستر إينرجي وتشاكي تشيز وهوغو بوس وفيكتوريا سيكريت وبلوك باسترز ولون كير وأندر آرمر وبروكلين نيتس ووول مارت وميتا وسبورتس إيلستريتيد ونيو بالانس.

ويظهر تحليل لـ«بلومبرغ» أن اقتصاد «ميتافيرس» اليوم هو عبارة عن مزيج من أجهزة الألعاب وبرامج الألعاب والإعلانات الرقمية والتجارب الحية في العوالم الرقمية. ووفقاً لهذا التعريف، يقدر اقتصاد «ميتافيرس» اليوم بحوالي 478.7 مليار دولار مع توقع أن يصل حجم هذا السوق إلى حوالي من 800 مليار دولار بحلول 2024، بحسب «بلومبرغ إنتيليجنس».

ويقول الخبراء إنه أصبح بالفعل أحد أكبر قطاعات الاقتصاد الرقمي. ومع مشاركة عمالقة التكنولوجيا بالفعل، قد تبرز الألعاب القائمة على تقنية بلوك تشين والتطبيقات اللامركزية كأحد أبرز المكونات لهذه العوالم الافتراضية المستقبلية.

وقال البروفيسور بول هوبكنسون، الرئيس المشارك لكلية إدنبرة للأعمال وكلية العلوم الاجتماعية في جامعة هيريوت وات دبي: تسعى الإمارات وكذلك العلامات التجارية في الدولة للاستفادة من الفرص التي يقدمها «ميتافيرس». وعلى سبيل المثال، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار اتفاقية العام الماضي مع شركة «روبوريس» لتسريع تطوير قطاع التنقل باستخدام البنية التحتية المتطورة والتقنيات المستقلة. كما تم إطلاق مشروع «ميتافيرس دبي» العام الماضي في ديسمبر بناءً على خريطة حقيقية للعالم لمناطق دبي الأكثر شهرة.

كما أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في يناير أول مركز خدمة «ميتافيرس» لسعادة العملاء في العالم في معرض الصحة العربي 2022. وتشير هذه الأمثلة إلى حرص الإمارات على تبني هذه الابتكارات لتسهيل التنمية والاستفادة من هذه التقنية المبتكرة.

وتقوم مايكروسوف حالياً ببناء منصة جديدة تسمى «ميش» Mesh ستجمع بين سماعات الواقع المعزز Hololens الخاصة بمايكروسوفت مع تطبيقات المؤسسات مثل «تيمز» لإنشاء عالم افتراضي للمحترفين. ويعتقد فريق مايكروسوفت أن هذه المنصة يمكن أن تكون جزءاً أساسياً من التعليم والأعمال في المستقبل.

مليار حجم سوق العالم

الافتراضي بحلول 2024

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز