المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ البناء المستدام يبرز إلى الواجهة باعتباره الطريقة الأمثل للبناء. ومع زيادة التشجيع على أفضل الاستخدامات للموارد الطبيعية والتفكير في الاقتصاد الدائري، هناك حاجة ماسة إلى حلول بديلة لإعادة تدوير نفايات البناء. بإمكان المقاولين الامتثال للمتطلبات البيئية المنصوص عليها في المنطقة وتنفيذ عمليات هدم انتقائية، أي عدم هدم المباني والمنشآت، بل فرز المواد حسب الخشب والزجاج والخرسانة ثم يتم إزالتها بشكل انتقائي.

غبار البناء

ويتسبب القيام بمهام البناء وصب الخرسانات بزيادة مستويات غبار البناء. ويُغطي مصطلح «غبار البناء» غبار السيليكا وغبار الخشب وغيره من الغبار الذي يحوم في الهواء في مواقع البناء، ويشمل العديد من المواد المختلفة، مثل ألياف الأسبستوس، ويمكن أن يتسبب بأضرار لا يمكن علاجها للرئتين والممرات الهوائية للعاملين في البناء. وكشفت تقارير حديثة عن أن السيليكا مسؤولة عن وفاة 500 من عمال البناء تقريباً كل عام.

ويؤكد يوهان إكستروم، مدير تطوير الأعمال، أخصائي أول للتطبيقات والمنتجات في «هوسكفارنا للبناء» أنه من الضروري أن تتم إدارة الغبار وطين البناء بأمان وكفاءة لحماية العاملين في البناء من التعرض للغبار قبل كل شيء، وكذلك للحدّ من التآكل غير الضروري للمعدات. ووفقاً لدراسة «ترانسبيرنسي ماركت» ، من المتوقع أن تصل نفايات البناء السنوية إلى 2.2 مليار طن على مستوى العالم 2025.

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