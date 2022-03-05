«جنرال إلكتريك» تشارك باستشراف مستقبل الطاقة في الدولة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت شركة «جنرال إلكتريك» حرصها الدائم على المشاركة في مسيرة استشراف مستقبل قطاع الطاقة في الدولة والعالم بأسره عبر تبني مقاربة تركز على الاستثمار في تقنيات متفوقة قادرة على تسجيل الأرقام القياسية، وتأسيس مرافق محلية عالمية المستوى، وإبرام علاقات التعاون، وصقل مهارات كوادر عملنا.

وتشكل كل هذه الجهود إطار عمل متكامل كما وصفها فريق العمل الإقليمي لجنرال إلكتريك لطاقة الغاز خلال الندوة الإلكترونية «الابتكار في الطاقة» التي انعقدت مؤخراً بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات.

وقال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى «جنرال إلكتريك» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تمثل الاستثمارات في التقنيات الجديدة والقادرة على دفع حدود الإمكانات إلى آفاق جديدة الركيزة الأولى لمقاربة عملنا، وتجسد الالتزام الأهم في عالم اليوم. ومع إعلان دولة الإمارات والعديد من الدول الأخرى عن أهداف الانبعاثات الصفرية للتصدي للتحديات المناخية، نحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في تقنيات قادرة على دعم التحول نحو نموذج مستقبلي للطاقة يكون أكثر نظافة ويساهم في وضع حلول فعالة لقضية ثلاثية الأوجه في قطاع الطاقة وتتمثل في التكلفة الميسورة، والموثوقية، والاستدامة، تزامناً مع الاستمرار بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية حول العالم.

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