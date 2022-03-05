مكاسب كبيرة للأسهم والسيولة تجاوز 12.6 ملياراً

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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صعدت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية بصورة قوية الأسبوع الماضي، مدعومة بمكاسب القطاعات القيادية، وعززت الأسواق مكاسبها، وسط حالة تفاؤل سيطرت على معنويات المستثمرين بفعل أرباح وتوزيعات الشركات القوية عن 2021.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 12.6 مليار درهم خلال 5 جلسات منها نحو 9.8 مليارات في أبوظبي ونحو 2.8 مليار في دبي، وجرى تداول 2.3 مليار سهم منها 1.4 مليار في أبوظبي و896 مليوناً في دبي، عبر 92 ألف صفقة.

وصعد سوق دبي 4.14% خلال الأسبوع عند 3450 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع، مقابل 3312 نقطة للأسبوع السابق وبدعم صعود قطاع البنوك 4.97% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 4.98% و«الإمارات دبي الوطني» 8.27%.

وارتفع قطاع العقار نحو 4.9% بصعود «إعمار العقارية» 6.25% و«الاتحاد العقارية» 1.5% و«إعمار للتطوير» 1.87%.

وصعد قطاع الاستثمار 3.18% بدعم ارتفاع «دبي للاستثمار» 3% وصعود «سوق دبي المالي» 3.9% وصعدت أسهم الاتصالات 3.8% والخدمات 3.11%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 876 مليون درهم تلاه «دبي الإسلامي» 631 مليون درهم ثم «الإمارات دبي الوطني» 430 مليوناً وحقق سهم «الفردوس القابضة» أكبر ارتفاع 14.6%.

وأغلق سوق أبوظبي عند 9682 نقطة ليسجل مستوى قياسياً وأداءً تاريخياً في ختام تعاملات الأسبوع، مقابل نحو 9155 نقطة الأسبوع السابق.

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