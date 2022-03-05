7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - وام

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع أكثر من 7 مليارات درهم، مع تسجيل 1684 مبايعة بقيمة 4.73 مليارات درهم، منها 229 مبايعة للأراضي بقيمة 1.44 مليار درهم، و1455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.29 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 413 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 90 مبايعة بقيمة 203 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة ند حصة وأخيراً مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 178 مبايعة بقيمة 208 ملايين درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 605 ملايين درهم

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.17 مليار درهم منها 59 رهن أراض بقيمة 1.38 مليار درهم و329 رهن فلل وشقق بقيمة 790.72 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 564 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 432 مليون درهم وتم تسجيل 59 هبة بقيمة 163.57 مليون درهم.

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