منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب يفتح أبوابه

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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أعلنت فنادق ومنتجعات آي إتش جي افتتاح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، أول فندق للعلامة التجارية الفاخرة في إمارة رأس الخيمة.

وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: نحن سعداء بهذه الإضافة النوعية لشركتنا التي تمتلك رصيداً كبيراً في عالم العقارات والفخامة، وجاء منتجع وسبا إنتركونتننتال رأس الخيمة من IHG، ليضيف قيمة جديدة لعشاق الطبيعة والجمال والأصالة المعاصرة.

ونحرص دوماً على الارتقاء بأعمالنا ومشاريعنا ولا يخفى على الجميع المكانة التي وصلت إليها إمارة رأس الخيمة في عالم السياحة عموماً والفنادق والمنتجعات خصوصاً.

وقال هيثم مطر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و الهند، بمجموعة فنادق إنتركونتيننتال: لطالما كانت فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال رائدة في مجال السفر الفاخر في الوجهات الجديدة لأكثر من 75 عامًا، وتعتبر هذه الوجهة الغير مكتشفة في رأس الخيمة أكثر مثالية وأفضل موقعاً لمنتجع انتركونتيننتال.

وقد نمت سمعة رأس الخيمة دوليًا ورسخت مكانتها على خريطة السفر السياحية العالمية كإحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً، وذلك من خلال التركيز على الأنشطة التراثية والثقافية وأنشطة المغامرات، مما أضاف جاذبية قوية للزوار المحليين والدوليين أيضًا.

وتصميم المنتجع مستوحى من العناصر الأصلية الثلاثة للإمارة، الصحراء والجبال والبحر، ويقدم 351 غرفة تطل على البحر وأجنحة وفيلات بحمامات سباحة خاصة وستة مطاعم ونادي إنتركونتيننتال الحصري. وتطل جميع خيارات الغرف على البحر. ويمكن للضيوف الصغار الاستمتاع بمرافق «بلانت تراكرز» و«تينز كلوب».

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