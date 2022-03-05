قرض من «إتش إس بي سي» لدعم قطاع المياه والطاقة البديلة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط منح «ماتيتو» الشركة المتخصصة عالمياً في حلول المياه والطاقة البديلة، قرضاً بقيمة 120 مليون دولار مرتبطاً بمشاريع الاستدامة. وقال طلال غندور، الرئيس التنفيذي للاستثمار في ماتيتو:

نفخر بهذا الدعم من قبل بنك HSBC بالإضافة إلى المجموعة الأكبر من الداعمين الذين ساهموا في تقديم هذا القرض المرتبط بالاستدامة، والذي سوف يعزز أكثر من قدرتنا على النمو في أسواقنا المستهدفة.

وأضاف: رؤيتنا أن نصبح المزود المفضل للحلول الذكية في معالجة المياه في الأسواق الناشئة، ونسعى لذلك من خلال الاستناد إلى المبادئ التأسيسية الثلاثة للشركة، والتي تتمثل في: التأثير والاستدامة والابتكار، ويؤكد هذا القرض على أحد أهم معطيات الشركة وهي توفير بنية تحتية مستدامة لعملائنا من المحليات والقطاع الصناعي.

ونفتخر في «ماتيتو» Metito بقدرتنا على التأثير المباشر والملموس على الحكومات والصناعات والمجتمعات التي نقدم لها الخدمات، كما نعتقد أنه من غير الممكن تحقيق الاستدامة الحقيقية إلا من خلال دمجها بشكل كامل في نموذج أعمالنا. وتولى الترتيب لهذه الصفقة كل من البنك الأهلي الكويتي الإماراتي (40 مليون دولار) وبنك دبي التجاري (20 مليون دولار).

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