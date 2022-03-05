عمر السويدي: منشأة إنتاج الميثانول تعزز مكانة الدولة عالمياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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قال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن توقيع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية مع شركة «برومان»، التي تعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال إنتاج الميثانول في العالم، حدث مهم، يعزز مكانة الدولة الصناعية والاستثمارية في العالم.

جاء ذلك تعليقاً على إعلان شركة أبوظبي للمشتقات الكيماوية «تعزيز» وشركة «برومان» بناء منشأة لتحويل الغاز الطبيعي إلى ميثانول بسعة إنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً، وهي أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في الإمارات ضمن منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية.

وشد على أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها موقعاً مستقطباً للاستثمارات الدولية بكل القطاعات، خاصة قطاع البتروكيماويات، بما يعزز مكانة الدولة الصناعية وجاذبيتها الاستثمارية، وينفذ توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة.

والميثانول مادة كيميائية مهمة تستخدم بمجموعة واسعة من الصناعات، وسيؤدي إنتاج الميثانول إلى خفض كمية استيراده، كما سيمكّن الشركات المحلية من المساهمة في دعم مبادرة «اصنع في الإمارات».

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