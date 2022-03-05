«كيونت» تسجل 5 % نمواً في البيع المباشر بالمنطقة خلال 2021

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت شركة البيع المباشر العالمية القائمة على التجارة الالكترونية «كيونت»، تحقيق نمو بنسبة 5 % في عام 2021، مقارنة بعام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الشركة أن البلدان الثلاثة الأولى التي سجلت أداء أعلى مبيعات في المنطقة كانت على التوالي الكويت والإمارات والمغرب، فيما سجلت البلدان الأخرى أيضاً نسقاً تصاعدياً للمبيعات.

وقالت مالو كالوزا، المديرة التنفيذية لدى «كيونت» إن البيع المباشر قدم فرصة نمو واعدة بالنسبة للكثيرين ممن فقدوا وظائفهم ومصدراً ثابتاً للدخل خلال فترة الوباء، كما استفادت «كيونت» من هذا الوضع من خلال تنمية عدد شركاء الممثلين المستقلين لديها عبر أنحاء المنطقة«.

وتابعت كالوزا: يتمثل التطوران االرئيسيان اللذان دعما صناعة البيع المباشر خلال الأيام الصعبة من الوباء في ارتفاع مبيعات منتجات الصحة والعافية، التي تعزز المناعة البشرية، والثاني بتكّيف شركات البيع المباشر عبر العالم مع الأدوات الرقمية والمنصات الافتراضية بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال العام السابق.

وقامت»كيونت«بهيكلة كافة برامجها التدريبية والتوجيهية لتصبح فعاليات افتراضية _ بما يوفر في التكلفة ويستقطب مشاركة أوسع. وقالت كالوزا: جذب مؤتمرنا السنوي في عام 2020 قرابة 200000 مشارك من 50 بلداً تقريباً. وفي عام 2021، ارتفع العدد إلى 350 ألف مشارك من أكثر من 50 بلداً».

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