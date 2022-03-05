الحسيني: فوز «المالية» بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز حافز للريادة

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية أن فوز وزارة المالية بجائزتين ضمن الدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، يعد حافزاً على المضي قدماً ومواصلة العمل على درب التميز والريادة. وأشار إلى أن هذا التكريم يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها الوزارة في مسيرة التميز الحكومي.

مشيراً إلى حرص الوزارة المستمر على تطوير أدائها وترسيخ ونشر ثقافة الابتكار والإبداع ضمن مستويات العمل كافة، بما يتماشى مع رؤيتها أن تكون وزارة رائدة عالمياً في المجال المالي تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات.وأضاف في تصريح له بهذه المناسبة: تعد جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز إحدى الدعائم الرئيسة لإرساء مفاهيم التميز في العمل الحكومي، وتعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في الارتقاء بمستويات الأداء وتبني نماذج عمل حكومية مبتكرة تسهم في دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات لتنمية المجتمع والارتقاء به إلى مستويات متقدمة من النماء والتقدم.

وفازت وزارة المالية ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، بجائزة «الجهة الاتحادية الرائدة - الوزارات أقل من 500 موظف»، التي تمنح للجهة الاتحادية التي تحقق أفضل نتيجة في جميع معايير منظومة التميز الحكومي. كما حصلت على جائزة أفضل جهة في الاستباقية والجهوزية للمستقبل، الجائزة المستحدثة ضمن فئات الجوائز على مستوى المعايير الفرعية.

وحصدت الوزارة الجائزتين في الاحتفالية التي نظمتها حكومة الإمارات لإعلان الفائزين في الدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

مكانة

وقد استطاعت وزارة المالية ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً يُحتذى به، وبيئة حاضنة للإبداع والابتكار، إذ سبق أن فازت في عام 2016 بجائزتين من جوائز محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، الأولى عن فئة «أفضل جهة في مجال الابتكار» ما يتوج جهود فريق عمل الوزارة في توفير بيئة محفزة على الابتكار في مجال العمل المالي الحكومي، والثانية فوز يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بالجائزة عن فئة «أفضل وكيل وزارة». كما حصدت في عام 2019 «جائزة الجهة الاتحادية الرائدة - الوزارات أقل من 500 موظف»، بالإضافة إلى فوزها بجائزة أفضل تحقيق للأجندة الوطنية، وجائزة أفضل خدمة مشتركة.

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