غرفتا دبي وتنزانيا تبحثان تعميق العلاقات الثنائية

المصدر: دبي - البيان

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بحثت غرفة تجارة دبي أخيراً في مقرها، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة مع وفدٍ من غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا، والذي جاءت زيارته للإطلاع على أفضل الممارسات العالمية المعتمدة التي توفرها الغرفة في مجال خدمات العضوية والتحول الذكي، بعد أن أصبحت إمارة دبي نموذجاً يحتذى في الاقتصاد الرقمي.

استقبل الوفد عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية بغرفة دبي، يرافقه عبد الله أحمد الذيب، مدير إدارة العضوية والتوثيق التجاري في الغرفة، في حين ترأس الوفد الزائر باول فرج كويي، رئيس غرفة تنزانيا، يرافقه عبدل مويليمة، رئيس مجلس إدارة الغرفة لمنطقة كيغوما، وعدد من كبار المسؤولين في الغرفة.

وأشار عتيق نصيب إلى أن العلاقات الاقتصادية التي تربط بين مجتمعي الأعمال في دبي وتنزانيا متينة وتاريخية، مشدداً على حرص غرفة تجارة دبي على تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات مع مختلف غرف التجارة على مستوى العالم بما يخدم الأهداف المشتركة.

وأضاف: نجحت غرفة تجارة دبي في الفترة الماضية في ضمان استمرارية الأعمال وتعزيز تنافسيتها نتيجة استثمارها الناجح في تطوير بنية تحتية رقمية حديثة ساعدت أعضاء الغرفة في الحصول على كل الخدمات إلكترونياً. وقد نجحت الغرفة في التحول الذكي بنسبة 100% في خدماتها الأساسية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال في دبي، وسعادة المتعاملين. وجال الوفد في مرافق الغرفة مطلعاً على الخدمات المتاحة لمجتمع الأعمال. وتمتلك غرفة تجارة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تصل إلى أكثر من 50 خدمة، تغطي كل احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال.

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