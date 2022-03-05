دبي تستضيف منتدى أعمال «غانا.. فرص بلا حدود» الأربعاء

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي، الأربعاء المقبل، فعاليات منتدى الأعمال التجارية «غانا.. فرص بلا حدود» الذي سيشهد مشاركة نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وألان جون كيريماتين، وزير التجارة والصناعة بجمهورية غانا، والسفير الحاجي أحمد رمضان سفير جمهورية غانا لدى الدولة، إلى جانب نخبة من رؤساء ومديري عدد من الفعاليات الاقتصادية الحكومية والخاصة المحلية وممثلين عن مجتمع الأعمال الغاني.

وسيوفر المنتدى الذي سيقام في مركز مؤتمرات جافزا ون في المنطقة الحرة بجبل علي، منصة للمستثمرين ورجال الأعمال من الإمارات وغانا، للالتقاء واستكشاف آفاق التعاون وعقد شراكات تجارية واستثمارية واعدة، فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وإتاحة الفرصة لتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة تعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين الصديقين.

حلقات نقاشية

وتتضمن أجندة المنتدى تنظيم حلقات نقاشية تبحث في قطاعات الطاقة والإسكان والسياحة والصناعة، وتأتي الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان فرص العمل المتاحة في قطاعي الطاقة والإسكان بجمهورية غانا، فيما تناقش الحلقة الثانية قطاعي السياحة والصناعة بوابةَ الوصول إلى جمهورية غانا، ويشارك في الحلقات كمتحدثين رئيسين، عبدالله المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ويوفي جرانت الرئيس التنفيذي لمركز ترويج الاستثمار الغاني، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص الإماراتي والغاني الفاعلين في القطاعات الحيوية التي يناقشها المنتدى.

مذكرة تفاهم

وسيشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وغانا، تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للشركات في البلدين، وتشجيع تبادل البعثات التجارية، فضلاً عن إعداد برامج الأعمال وتسهيل التعارف بين الشركات وتبادل المعلومات بين الطرفين.

وتعد جمهورية غانا ثاني أكبر اقتصاد في غربي أفريقيا ويبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها 68.5 مليار دولار، وذلك وفق بيانات البنك الدولي. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية غانا تطوراً كبيراً، إذ تم افتتاح مكتب غرفة دبي للتجارة في جمهورية غانا في سنة 2015، كما تم تبادل عدد من الزيارات على المستوى الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين على المستوى الحكومي ومستوى رجال الأعمال، ويوجد أكثر من 68 شركة إماراتية مسجلة في جمهورية غانا لمشاريع متعددة ونمو التبادل التجاري بين البلدين.

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