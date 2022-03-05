مطعم «سوشي سامبا» يفتح أبوابه ساعات إضافية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مطعم «سوشي سامبا» فتح أبوابه ساعات إضافية أمام الروّاد أخيراً. ويُقدّم المطعم قائمة طعام انتقائية وقائمة «فيفو بيزنيس لانش» في أيام الأسبوع. وبفضل الساعات الإضافية في «سوشي سامبا» سيتمتع ضيوفه يومياً بإطلالات دبي الخلّابة أثناء النهار من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 بعد الظهر فيما يتلذّذون بالمزيج الذي يُقدّمه المطعم من الثقافات والمطابخ اليابانيّة والبرازيليّة والبيروفيّة.

ويقع «سوشي سامبا دبي» في الطابق 51، ببرج النخيل، نخلة جميرا، دبي. ومع إطلالات شاملة وممتدّة من الأرضية إلى السقف على أفق مدينة دبي وسواحلها، تعزّز التقديمات الجديدة الإضافية من «سوشي سامبا» شُهرته وجهة تضمَن للروّاد أجواء من المُتعة من خلال التجارب الشاملة لتناول الطعام. ويتم تقديم «فيفو بيزنس لانش» من الساعة 12ظهراً وحتى الساعة 3 بعد الظهر من الإثنين وحتى الجمعة.

أما العشاء فمن الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 2 ليلاً من الأحد وحتى الأربعاء ومن الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 3 ليلاً من الخميس وحتى السبت. ومن الجمعة وحتى السبت قائمة غذاء انتقائية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 ليلاً والعشاء من 6 مساءً وحتى الثالثة ليلاً.

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