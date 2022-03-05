«لولو» تواصل التوسع وتفتتح هايبر ماركت في مجمع دبي للاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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تواصل مجموعة لولو أكبر متاجر البيع بالتجزئة في المنطقة، المضي قدماً في وتيرة توسع طموحة على مستوى العالم، وهذا ما يؤكده نشاط المجموعة في دبي، حيث شهد مجمع دبي للاستثمار افتتاح الفرع رقم 225 للولو هايبر ماركت.

افتتح الفرع الجديد عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، وأشرف علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو، وسليم أم.أيه المدير العام للمجموعة، بمشاركة عدد من كبار المديرين.

وقال يوسف علي: نحن فخورون بدعم مخطط التقدم لرؤية دولة الإمارات 2030. وباعتبارها علامة تجارية رائدة في الإمارات، تؤمن «لولو» بوضع معايير التميز في صميم أعمالها. وسيعمل الهايبر ماركت الجديد على توفير احتياجات الناس الذي يقطنون في المناطق المجاورة، ويساهمون في تنمية الاقتصاد.

وأضاف: بعد أن حققنا حضوراً قوياً في مدن الأعمال الرئيسية في مختلف البلدان، خطتنا الآن هي التوجه لمجتمعات جديدة في المناطق الطرفية والضواحي في دبي لتقديم تجربة تسوق عالمية الطراز وتكون قريبة من المناطق السكنية بدلاً من جعل الناس يقودون مسافات طويلة إلى داخل المدن.

ويضم الهايبر ماركت الجديد الذي تبلغ مساحته 100 ألف قدم مربع، قسم سوبر ماركت متكاملاً ومتجر لولو كونكت الخاص بالهواتف وأحدث الإلكترونيات. وسيساهم المتجر في توفير تجربة جديدة للبيع بالتجزئة لمنطقة مجمع دبي للاستثمار سريعة التطور، والتي تعتبر وجهة سكنية وتجارية رائدة بمفهوم مدينة داخل مدينة.

حيث تحظى ببنيه تحتية ومرافق عالمية الطراز. ويوفر المتجر للعملاء راحة كبيرة، حيث يمكنهم الاستفادة من مواقف السيارات التي تتسع حتى 132 سيارة. كما سيحظى المتسوقون بممرات واسعة في المتجر وعند الدفع صُممت بصورة حديثة لتجعل تجربة التسوق مريحة وسريعة.

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