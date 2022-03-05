بالعمى: فوز «المركزي» بجائزة أفضل جهة تحسناً بالأداء محفز داعم

المصدر: (أبوظبي – وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إننا نفخر في المصرف المركزي بحصولنا على جائزة أفضل جهة تحسناً في الأداء، التي جاءت نتيجة للدعم المتواصل الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وتوجيهاته ورؤيته المتمثلة في أن يصبح المصرف المركزي ضمن أحد أفضل البنوك المركزية عالمياً.

وأضاف: تمثّل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز المحفّز الداعم لتطوّر وتّميز الجهات الحكومية بمختلف المجالات، وحصولنا عليها إنجاز من شأنه تعزيز دورنا في دفع عجلة التميّز والتزامنا بمواصلة مسيرة التحول لتحقيق المزيد من النجاحات تماشياً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لتبوؤ المراكز الأولى على المستوى العالمي.كان «المركزي» حصل على جائزة الجهة الاتحادية الرائدة بفئة أفضل جهة تحسناً في الأداء بالدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز